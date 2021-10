Preocupa a Ssa que niños coman gomitas con cannabis

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que le ha llevado tiempo a la dependencia que encabeza, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), elaborar la propuesta de lineamientos sobre la regulación de la marihuana, pues mencionó que buscan evitar que niños “coman gomitas con cannabis”.

“El tiempo que esto requiere para consensar estas acciones, porque el interés comercial, bienvenido, (pero) tiene que ser acorde con estos lineamientos que inciden en la juventud, en nuestros niños, en que no coman gomitas con cannabis, en que no tengan elementos en cualquier lugar e induzca, y me atrevo a señalar, hasta el suicido en los niños por una acción que tiene dualidad en sus efectos”, señaló el funcionario.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado, Alcocer señaló que elaboran la propuesta para reformar y adicionar las diversas disposiciones del reglamento de la ley para el uso medicinal de la marihuana.

En junio, tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al anular la prohibición del consumo lúdico de mariguana en el país, la Cofepris establecerá los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla “y tomar todas las medidas necesarias para dar cause al derecho tutelado”, sin que esa autorización incluya el permiso para importar, comercializar, suministrar o cualquier otro acto relacionado con la distribución de la marihuana.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien presentó el proyecto, especificó que el consumo de cannabis con fines lúdicos y recreativos en ningún caso se deberá hacer afectando a terceros, por lo que no podrá consumirse frente a menores de edad ni en lugares públicos, donde estén terceros que no lo autoricen.

Tampoco estará permitido conducir vehículos o maquinaria pesada bajo los efectos de estas sustancias ni realizar cualquier actividad que pueda poner en riesgo o dañar a terceros.

