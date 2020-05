Ramírez Cuéllar defiende propuesta para vigilar concentración de riqueza

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, defendió su propuesta para revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de las personas más acaudaladas del país, además de vigilar la concentración de “poder” que tienen algunas empresas.

En conferencia de prensa, el líder interino de Morena afirmó que incluso solicitará permiso al partido para asistir un día a la Cámara de Diputados, donde funge como diputado con licencia, para presentar la propuesta.

“No sólo se debe de medir la pobreza extrema, que ya se hace a través del Coneval, sino también la riqueza extrema, que se mida concentración de las grandes fortunas. ¿Quién lo debe hacer? El órgano constitucional con el enorme prestigio como es el Inegi”, señaló Ramírez Cuéllar, luego de que esta propuesta fue severamente criticada e incluso descartada por integrantes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, así como por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que el objetivo no es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llegue a las casas de todos los mexicanos para cuantificar sus pertenencias y lo que ganan, sino que únicamente se haga un análisis e investigación científica de la concentración de la riqueza.

“Es una propuesta sencilla, no entiendo porque tanto ruido, soy el primero en proteger los datos de las personas, impedir que se violen los domicilios (…) no quiero que entren a las casas y no quiero que se difundan datos personales, soy el primer partidario en respetar el domicilio, este estudio que debe de hacer el Inegi es un estudio de datos, diagnóstico, que nos va a permitir generar políticas públicas para combatir desigualdad”, aseguró.

Agregó que también es indispensable legislar en torno a la “progresividad fiscal”, que no es lo mismo que generar nuevos impuestos.

“Lo que busco es evitar el desenlace que vamos a vivir después de la crisis sea el mismo que en la crisis del 82, de la crisis de 94 y del 2008. Quiero que sea como en la Segunda Guerra Mundial en Europa, que se coronó con un gran Estado de Bienestar”, apuntó.

El pasado domingo, el presidente de Morena dio a conocer una propuesta para medir la concentración de riqueza a través del Inegi, en la cual indica que los trabajadores de este organismo deben “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” a través del acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese sentido, propone que debe ser una medición similar a la de la pobreza y reportar resultados cada dos años.

Aunque la propuesta se lee así, en conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar aseguró que en ningún momento se plantea “vigilar” el patrimonio de los mexicanos.

La propuesta también apunta a que “la progresividad fiscal” tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de dióxido de carbono y los daños a la salud.

En el mismo sentido, advierte que la progresividad fiscal debe ser la base de sobre la cual todos los mexicanos deben contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar.