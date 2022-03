Polonia, dispuesta a poner todos sus aviones MIG-29 al servicio de EU

Reuters.- Polonia está dispuesta a desplegar todos sus aviones MIG-29 en la Base Aérea de Ramstein en Alemania y ponerlos a disposición de Estados Unidos, e insta a los demás miembros de la OTAN que poseen otros del tipo a hacer lo mismo, declaró el martes el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los legisladores estadounidenses presionaron el lunes al Gobierno del presidente Joe Biden para que facilite la transferencia de aviones de combate a Ucrania desde Polonia y otros países de la OTAN y de Europa del Este, tras la petición realizada el sábado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

“Las autoridades de la República de Polonia (…) están dispuestas a desplegar -de forma inmediata y gratuita- todos sus aviones MIG-29 en la Base Aérea de Ramstein y ponerlos a disposición del Gobierno de Estados Unidos de América”, dijo el ministerio.

“Al mismo tiempo, Polonia solicita a Estados Unidos que nos proporcione aviones usados con las correspondientes capacidades operativas. Polonia está dispuesta a establecer inmediatamente las condiciones de compra de los aviones”, afirmó en un comunicado.

Polonia está apoyando a Kiev con armas defensivas, pero ha dicho que no enviará aviones a Ucrania, ya que no es parte directa en el conflicto entre Ucrania -que no es aliada de la OTAN- y Rusia.

“…Cualquier decisión sobre la entrega de armas ofensivas tiene que ser tomada por toda la OTAN y de forma unánime”, dijo el martes el primer ministro, Mateusz Morawiecki, durante una conferencia de prensa conjunta con su par noruego en Oslo.

“Por eso estamos dispuestos a entregar toda nuestra flota de cazas a Ramstein, pero no estamos dispuestos a hacer ningún movimiento por nuestra cuenta porque, como he dicho, no somos parte en esta guerra”, añadió.

