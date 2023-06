‘Es de rutina’, dice AMLO sobre alerta en sistema eléctrico por onda de calor

Aunque el Centro Nacional de Control Eléctrico (Cenace) ayer se declaró en emergencia operativa ante un aumento del consumo eléctrico producto de la onda de calor que afecta a todo el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo minimizó al argumentar que la alerta se da de manera rutinaria.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal explicó que el Cenace alerta sobre la demanda eléctrica cuando su reserva es menor al 6%, pero acusó que desde los medios de comunicación hay un amarillismo sobre el efecto de este fenómeno en el país.

“Es de rutina porque hay un margen de reserva siempre, se reduce porque hay más consumo pero no tenemos dificultad en nada, claro, sin problema. No es información, no es periodismo en sentido estricto, esto es manipulación porque este periódico representa a el grupo conservador, reaccionario de este país”, acusó el mandatario federal.

De acuerdo con datos del Cenace difundidos ayer, la demanda de consumo eléctrico rompió un récord pues se consumieron 52 mil 83 megawatts.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afecta al menos a 10 entidades del país con temperaturas que superan los 45 grados: Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La CFE ha expuesto que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual se compone por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur, tiene la infraestructura suficiente de generación, transmisión y distribución para garantizar el suministro de energía a los más de 47 millones de usuarios en el país.

El SEN tiene una capacidad de generación instalada de 89,381 megawatts (MW), de los cuales el 50% es de la CFE, el 18% de productores independientes de energía (PIEs) y el 32%, de la iniciativa privada.

Con esta capacidad disponible, la CFE inyecta el 56% de energía a la red, esto sin incluir las centrales bajo contrato PIE.

Con la onda de calor se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5% en todo México.

