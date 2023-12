Powershare: la función del Cybertruck de Tesla para energizar una casa durante un apagón

La semana pasada por fin empezaron las entregas de los primeros Cybertruck, el tan esperado y criticado nuevo pick up de Tesla, la compañía que dirige Elon Musk, quien ocupa el segundo puesto de la Lista de billonarios de Forbes con una fortuna estimada en 180 billones de dólares. Una de las novedades del nuevo vehículo eléctrico es la capacidad de poder compartir energía eléctrica.

Esta nueva funcionalidad se llama Powershare y no está disponible en ningún otro vehículo de Tesla que no sea el Cybertruck. Con esta nueva característica los propietarios del pick up podrán energizar un equipo de campamento, herramientas eléctricas o incluso proveer de energía eléctrica a una casa entera durante un apagón solo usando el vehículo como generador móvil.

Foto: Tesla

El Cybertruck también cuenta con una toma de corriente de 240 voltios en la caja trasera que podrá usarse para cargar otros vehículos eléctricos. El Cybertruck puede producir hasta 11.5 kW, más que los 9.6 kW de potencia a bordo de la Ford F-150 Lightning o los 10.2 kW de la GMC Sierra Denali EV. De esta forma Tesla se subió al tren de la carga bidireccional, algo que antes hicieron Ford, GM, Hyundai, Kia y otros.

En la carga unidireccional de vehículos eléctricos la electricidad fluye desde la red eléctrica hacia el vehículo, mientras que en la carga bidireccional va en ambos sentidos. Es decir, en la carga bidireccional las baterías de iones de litio de alta capacidad funcionan más como celdas de almacenamiento de respaldo no solo para alimentar el vehículo, sino para servir de generador móvil para cargar otros dispositivos, como una casa entera.

Foto: Tesla

“Los vehículos Tesla equipados con tecnología Powershare tienen componentes electrónicos a bordo que desbloquean la capacidad de su batería para proporcionar energía cuando la necesite, dondequiera que esté. Ya sea que necesite alimentar un sitio de construcción, un portón trasero antes del juego, otro vehículo eléctrico o incluso su hogar durante un apagón, su vehículo Tesla con Powershare lo tiene cubierto”, explica la compañía de Elon Musk en su web.

La energía del Cybertruck podrá controlarse desde la aplicación móvil de Tesla, donde los propietarios de la pick up eléctrica podrán monitorear el proceso de carga, ajustar las preferencias, revisar el uso de energía, consultar el historial y otros datos en tiempo real.

Foto: Tesla

