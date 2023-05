Prevén pico de 2.1 millones de barriles de crudo para el cierre del sexenio gracias a la IP

Hacia el cierre de este sexenio se estima que la producción de crudo en el país pueda alcanzar un máximo de 2.1 millones de barriles diarios, lo cual va a estar impulsada en mayor parte por lo que sume la iniciativa privada (IP).

Tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las petroleras privadas han realizado descubrimientos en los últimos años que podrían hacer crecer la producción nacional de crudo, compensando también la declinación natural de algunos de los principales campos de la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con las datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), de 2017 a la fecha, la IP ha anunciado 17 descubrimientos en México, cuyas reservas suman alrededor de 2,500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Asimismo, en 2021, Pemex informó el descubrimiento de un campo petrolero (Dzimpona-1) en el estado de Tabasco, su volumen inicial se estima entre 500 y 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

De irse materializando todos los descubrimientos, se prevé que la producción nacional crudo pase de 1.78 millones de barriles diarios de crudo del promedio actual a 2.1 millones de barriles al final del sexenio, dice Luis Chavarría, director general de Kepler Oil & Gas, empresa dedicada a la inspección, certificación, calibración e integración de proyectos en el sector hidrocarburos y que está integrada por ingenieros jubilados de Pemex.

“La producción va a incrementar principalmente por los privados, creo que esta hallazgo del yacimiento de los 600 millones de de barriles (de Pemex) es más de un tinte político que de una realidad”, dijo el CEO de Kepler a Forbes México.

Chavarría comentó que en la prospectiva de los 2.1 millones de barriles diarios de crudo, aproximadamente entre el 8 y el 15% será producción de la IP.

Añadió que el hecho de que haya descubrimientos de nuevos yacimientos es bueno, pero hay que categorizarlos en reservas 1P, 2P y 3P (Probadas+Probables+Posibles), que es lo que da la certeza de que exista físicamente el producto.

“Puede haber el descubrimiento de nuevos yacimientos, pero si no se producen, de nada va a servir porque vamos a seguir en sequía”.

En una comparación de la producción con otros sexenios se tiene que con Felipe Calderón hubo un promedio de 2.7 millones de barriles diarios de crudo, con Enrique Peña Nieto fue de 2.2 millones barriles diarios y con Andrés Manuel López Obrador se empezó con 1.7 millones, aunque a la fecha el promedio es de 1.78 millones, tras un ligero incremento, esto quiere decir que este que los los nuevos yacimientos que se han encontrado no se ven materializados aún.

“Llegar a los picos históricos de alguna vez, de 3.3 millones que fue el promedio de Fox , no creo que se vuelva a repetir eso, a menos de que se incentive la inversión”, aseguró.

Jubilaciones masivas debilitaron operativamente a Pemex

Para Luis Chavarría, uno de los más grandes errores de Pemex fue que entre 2018 y 2019 realizó la jubilación masiva de trabajadores, lo cual debilitó operativamente a la empresa productiva del Estado: “no hubo una transferencia del conocimiento al no existir el existir una brecha entre la gente joven y la de experiencia”.

Explicó que por este motivo han existido muchos problemas, principalmente de paros no programados en las instalaciones petroleras de Pemex (pozos, refinerías, terminales de almacenamiento, ductos, etc.), tal vez no por negligencia porque los jóvenes no tienen la culpa si no tienen la experiencia

“El hecho de que ahorita exista personal no tan experto es una debilidad que enfrenta Pemex, lo otro es que le asignan muy pocos recursos para el mantenimiento entonces las plantas prácticamente tienden de un hilo”, indicó.

