Producción de cerveza continuará en el norte, sostiene la Caintra

La Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), aseguró que los fabricantes de cerveza continuarán produciendo su producto en sus plantas ubicadas en Nuevo León, porque no ha materializado el dicho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de manufacturar la bebida en el sureste de México.

“Ahorita la industria asentada en Nuevo León, seguirá en Nuevo León y continuará produciendo en Nuevo León, como lo harán Coahuila y en Chihuahua”, declaró Guillermo Dillon Montaña, director general de Caintra.

Mientras no se materialice la declaración del presidente López Obrador no hay ninguna afectación para los productores de cerveza en Nuevo León, comentó el empresario al finalizar la Sesión Consejo General.

“Hoy no hay una afectación y no se está afectando a nadie con ese comentario en tanto no se materialice la prohibición e impedimento en invertir en ese sentido”, manifestó el representante de las empresas más productivas en Nuevo León.

Guillermo Dillon agregó que en un futuro se evaluará la política del gobierno federal y el impacto de las inversiones relacionadas con la producción de cerveza en Nuevo León y otros estados del norte de México.

Las concesiones entregadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para extraer agua en Nuevo León son 4 por ciento para la industria, 70 por ciento para la industria agrícola y más de 20 por ciento para Agua y Drenaje, comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya no se podrá producir cerveza en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, entidades que sufren desabasto de agua por la sequía.

“No es decir, ya no vamos a producir cerveza, es ya no se va a producir cerveza en el norte y ya (hay) veda: ¿Quieren seguir produciendo cerveza y aumentando la producción? Todo el apoyo para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan”, comentó.

El mandatario propuso trasladar la producción de cerveza y otros alimentos al sur del país, ya que tiene condiciones más favorables para la producción de la agroindustria.

“Ya no se puede dar permiso en donde no hay agua o donde están abatidos por completo los mantos freáticos y ya lo que se está sacando es agua con arsénico, no vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna”, recordó López Obrador.

De acuerdo con un estudio realizado por Cerveceros de México, México está ubicado en primer lugar como exportador de la bebida alcohólica, mientras que como productor, se ubica en cuarto lugar.

Según la investigación, México es el número uno desde 2010, momento en que rebasó a Países Bajos y como productores, la nación está por debajo de China, Estados Unidos y Brasil.

Asimismo, detallaron que el 73 por ciento de los insumos que se utilizan para la fabricación de la cerveza son de origen nacional.

“La industria en Nuevo León como la industria cervecera estamos muy conscientes de la problemática (del desabasto de agua provocado por la sequía)”, comentó el director general de Caintra.

Han sido décadas donde la industria está comprometida con la autoridad y la ciudadanía para encontrar una solución a los problemas, que históricamente han trastocado la vida de la comunidad donde vivimos en Nuevo León: “Hoy ha sido el agua y en otras ocasiones desastres naturales y en otros tiempos otros tipos de afectaciones, crisis económicas”.

“Yo creo que la resiliencia y el diálogo nos ha permitido sortear las crisis y las circunstancias y salir adelante encontrando soluciones de fondo y de ganar ganar, así como sin afectación a la población y el consumo de agua, sin afectación a la dinámica económica”, manifestó Guillermo Dillon Montaña.

Actualmente, la industria está comprometida con la ciudadanía, con la atención a la crisis y con encontrar el diálogo para resolver el problema en conjunto, precisó.

La Caintra en coordinación con Conagua y Agua y Drenaje firmaron acuerdos para entregar 25.2 millones de metros cúbicos de agua, que la industria cede temporalmente a la ciudadanía a través de sus concesiones y la rehabilitación y perforación de pozos. Esta cantidad de agua ya la habíamos comprometido, incluso antes del Decreto Federal.

Otro ejemplo de la coordinación, en específico con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, es la instalación de 50 cisternas comunitarias con capacidad de 10 mil litros en zonas vulnerables de la zona metropolitana de Monterrey, sumándose a la red de distribución de agua del estado.

“Con ello, hemos beneficiado a más de 350 mil personas para que cuenten con un punto de abasto de agua ante la escasez que vivimos”, añadió el director de Caintra.

También, los industriales están por instalar 30 cisternas más, así como 10 plantas purificadoras de agua.

“El sector industrial no dejará sola a la ciudadanía de Nuevo León y a través de nuestro movimiento Sumemos un Chorro ha brindado 533 tinacos de distintos tamaños donados a trabajadores, escuelas y comunidades, así como 300 viajes de pipas para las comunidades con menor regularidad en el suministro de agua potable”, puntualizó.

Más de 8 millones 420 mil latas, envases, botellas y garrafones para la población equivalentes a 5.9 millones de litros de agua potable, están en proceso de distribución durante este mes crítico de agosto.