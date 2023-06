Productores piden a AMLO rescate de 15 mil mdp para compensar precio de trigo, maíz y sorgo

Un grupo de productores agrícolas de Sonora pidieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador un rescate de 15 mil millones de pesos para compensar el precio del trigo, maíz y sorgo, que ha caído más de 30 por ciento, más la fortaleza del peso ante el dólar que también les afecta.

“Los productores no queremos atole con el dedo, sino con una solución integral y un rescate para salir de este atolladero”, declaró Juan Gerardo Gándara González, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales del Valle del Yaqui.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe poner dinero para compensar el precio de producción de trigo, dijo el líder a Forbes México.

Alrededor de entre 12 mil millones de pesos y 15 mil millones de pesos sería dinero suficiente para resolver la crisis en la que viven los productores de trigo, maíz, sorgo y frijol, comentó Gándara González.

Anualmente, los agricultores del Valle del Yaqui-Mayo producen más del 60 por ciento del trigo a nivel nacional para el consumo del mercado mexicano y del exterior.

“Estamos en riesgo de quiebra y está en riesgo la producción nacional de maíz, trigo y sorgo, que son los tres granos básicos para la alimentación humana y pecuaria”, expresó por su parte Álvaro R. Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismo de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS).

“De inmediato los productores necesitamos un precio emergente de 8 mil pesos por tonelada trigo, 7 mil pesos de maíz y 6 mil 500 pesos sorgo. Empezamos con el costo de producción y con un tipo de cambio, así como con todos los insumos muy caros, los cuales bajaron ya cuando la cosecha se levantó”, añadió.

El presidente de la Asociación de Organismo de Agricultores del Sur de Sonora recordó que las autoridades metieron a los productores mexicanos a competir en el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, por lo cual se creó una política pública para protegerlos de las desvirtudes de los precios internacionales de los granos.

“Todas esas políticas desaparecieron y por eso nos encontramos en está situación ahorita, antes se daba un precio de garantía, había cobertura y si los precios internacionales de granos estaban bajos, pues el gobierno igualaba y equipara para que no pierdan. Hoy nos quedamos sin nada, quedamos a la deriva y se eliminaron todas las políticas políticas”, reprochó.

El precio internacional del trigo está muy bajo y no hay condiciones para exportar, afirmó Bours Cabrera.

Por su parte, Gándara González agregó que la cosecha de trigo está como una garantía en su mayoría por las instituciones de crédito, como uniones de crédito, para asegurar el pago de los avíos y el financiamiento pendiente.

“De no arreglarse esta situación, pues no tendremos dinero para pagar el avío o crédito a las uniones de crédito”, comentó el empresario agrícola, quien solicitó a López Obrador intervenir para que no haya una quiebra de compañías.

“Cuando comienza la siembra de trigo, los productores solicitan una línea de crédito con las instituciones financieras para los gastos de maquinaria, la compra de semilla y fertilizantes”, agregó.

El dirigente detalló que se empezó a producir trigo cuando el precio de los fertilizantes estaba por las nubes por el aumento del precio del precio del diésel, el encarecimiento de la mano de obra y el fortalecimiento del peso.

La moneda mexicana está afectando a los productores de trigo de Sonora, ya que se cotiza en dólares en la Bolsa de Chicago.

“Hoy tenemos un precio muy irrisorio por tonelada de trigo”, dijo el líder de los agricultores del Valle del Yaqui.

“Buscamos lo que dice la ley y no buscamos nada fuera de la Ley”, agrega Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Consejo de Administración del Distrito de Riego del Río Yaqui.

La Ley de Desarrollo Social Sustentable señala que debe haber una compensación a los precios y equiparar los costos como pasa con los agricultores de Estados Unidos y Canadá, destacó.

“Hace tres años que no destinan un peso para los campesinos, porque no se ocupaba y calculamos que se requieren 10 mil millones de pesos”, concluyó Cruz Carrillo.