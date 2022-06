¿Qué es el ‘heteropesimismo’ y porqué lo padecen hombres y mujeres?

Un amigo presenta a su pareja como “mi esposo actual”. Otro bromea sobre el matrimonio como cadena perpetua. Todos se ríen, nadie se sorprende.

Los sentimientos en el corazón de estos apartes son omnipresentes y familiares para muchas personas en (o que han tenido) relaciones heterosexuales. Ahora hay un término para esta negatividad: “heteropesimismo”.

Heteropesimismo es una palabra nueva para un concepto intuitivo, posiblemente muy antiguo, en la cultura occidental blanca. Acuñado en 2019 por la escritora Asa Seresin, el heteropesimismo es una actitud de decepción, vergüenza o desesperación por el estado de las relaciones heterosexuales, específicamente por estar en una.

La definición de Seresin es útil porque este pesimismo va acompañado de la práctica paradójica de apegarse a la heterosexualidad en sus formas actuales, aun cuando se juzga como “irredimible”.

Seresin ahora usa el término “heterofatalismo” para enfatizar cuán terrible, desesperanzada y carente de visiones para una alternativa es esta actitud.

El heteropesimismo describe una actitud negativa que impregna la cultura heterosexual, dentro de muchos de los hombres y mujeres que la co-crean.

El heteropesimismo no implica necesariamente relaciones violentas o dañinas, sexismo manifiesto, abuso o incluso una jerarquía. De hecho, muchas relaciones heteropesimistas probablemente comienzan con un deseo real de conexión romántica, sexual e íntima.

El heteropesimismo describe algo más mundano. Es una decepción generalizada, ambivalencia, si no duda, sobre la calidad de la experiencia heterosexual vivida.

Es infeliz para siempre o vivir con compromisos que son fundamentalmente insatisfactorios. Si bien la vida puede ser un poco decepcionante a veces, el problema con el heteropesimismo es que la negatividad reprime el pensar en cómo las cosas podrían ser diferentes.

Es fácil encontrar ejemplos de heteropesimismo en la cultura. Las historias que resaltan el poder de la amistad femenina o el amor entre hermanas (desde Sex and the City hasta Frozen), a menudo lo hacen comparándolo con las decepciones del romance heterosexual.

Debido a un sentimiento de ira y frustración por la monotonía y la violencia de todo esto, el ‘Internet queer’ ha convertido la cultura heteropesimista en bromas.

La cuenta de Instagram Hets Explique Yourselves es un archivo cada vez mayor de memes de heteropesimismo (en ropa, tarjetas de felicitación, máscaras, tazas, calcomanías para automóviles) sin una visión convincente de cambio.

Mientras tanto, la escritora Andrea Long Chu afirma que la heterosexualidad está al borde del colapso, mantenida con “cinta adhesiva y dedos cruzados”.

El persistente deseo de mantener la unidad es más claro en un programa como Married at First Sight. En MAFS, no hay espacio para explorar o desarrollar un nuevo tipo de relación heterosexual. Solo hay tiempo para que un hombre y una mujer se saluden y se peguen con pegamento matrimonial.

Muchas parejas se sienten resentidas en relaciones con responsabilidades de cuidado desiguales. Este desequilibrio recibió una nueva claridad durante COVID.

Lee más: NASA lanza misión CAPSTONE y busca trazar un camino rentable a la Luna

¿Qué es el ‘heteropesimismo’ y porqué lo padecen hombres y mujeres?

El aumento del costo de vida también obliga a hacer concesiones. La carrera de uno de los socios tiene prioridad sobre la del otro, las horas de trabajo aumentan y se necesitan varios trabajos para mantener un hogar. Todo esto aumenta la presión de la relación.

Incluso si algunas parejas negocian relaciones más felices y equitativas, no podemos ignorar la ubicuidad de la violencia de pareja y la agresión sexual. Esta es la expresión más oscura y con demasiada frecuencia fatal de insatisfacción con el ideal heterosexual.

Aunque el heteropesimismo puede manifestarse como un sentimiento personal o privado, Asa Seresin dice que “la heterosexualidad no es un problema personal de nadie”.

Por un lado, el pesimismo funciona como el cinismo. Frustra un examen de las otras fuerzas que dan forma a las relaciones íntimas: la misoginia y los roles de género normativos, las tensiones económicas y las presiones morales y emocionales de la monogamia.

Por otro, el pesimismo desvía la atención de la falta de estímulo cultural para imaginar alternativas más allá del hogar familiar nuclear.

Para una entrevista como parte de nuestra investigación, la autora Sophie Lewis identifica este fatalismo como especialmente agudo entre las mujeres heterosexuales en relaciones heterosexuales. Lewis observa que muchas mujeres parecen no ver “alternativa a su trayectoria” dentro de la heterosexualidad. Este tipo de insatisfacción “no va acompañada de experimentación y respuesta política”.

Existen formas alternativas establecidas de vivir y amar en otras culturas y comunidades LGBTQAI+. Estos incluyen arreglos de parentesco ampliados con amigos o familiares, relaciones poliamorosas platónicas o románticas, o incluso simplemente una buena terapia de relación.

Pero una característica de la cultura heteropesimista es que los defensores están radicalmente desinteresados, incluso son hostiles a tales posibilidades.

Aunque el heteropesimismo como concepto es útil para generar conciencia sobre un problema cultural duradero, el pesimismo no puede ayudar a resolverlo. Necesitamos otras visiones de la heterosexualidad que no sean directas ni particularmente directas.

Esperamos nuevas formas de liberación que no se basen en la oposición binaria de heterosexual versus LGBTQAI+. Queremos que reconozcan todo tipo de deseos e insuflen optimismo en las relaciones enfatizando la igualdad, la libertad, el consentimiento, la creatividad, la amabilidad y el respeto.

Con información de Reuters.

Te puede interesar: Revelan que tras Covid-19, niños tienen más síntomas pero menor ansiedad