Xóchitl Gálvez ficha a publicista ligado a firma que promovió fake news contra Ricardo Anaya

Aldo Hiram Campuzano Rivera, un publicista ligado a la empresa promotora en Google y Facebook de dos videos y una noticia falsa en contra de Ricardo Anaya en 2018, se integró a la campaña de Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a candidata presidencial de la alianza entre PAN, PRI y PRD.

La llegada de Aldo Hiram Campuzano Rivera, junto con Carlos Mandujano, a la campaña de la política hidalguense fue a pedido de Pico Covarrubias, un creativo que lleva 15 años ayudando a Xóchitl Gálvez.

Pico Covarrubias recomendó a los publicistas y estrategas de comunicación de Alejandra del Moral, excandidata del PRI, PAN y PRD a la gubernatura del Estado de México, quien perdió la elección frente a la morenista Delfina Gómez Álvarez.

Lee también: Si Xóchitl Gálvez no despega, la oposición se pondrá más amarillista: AMLO

Carlos Mandujano, fundador y director de Cuarto de Guerra, tiene también como uno de sus clientes al diputado del PRD Luiz Cházaro y fue el publicista quien le recomendó a Silviano Aureoles sentarse en un banquito afuera de Palacio Nacional para presionar que le diera una audiencia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que no ocurrió.

Campuzano Rivera es socio de Sergio Jesús Zaragoza Sicre, quien dirige la empresa que promovió en Google y Facebook dos videos y una noticia falsa en contra de Ricardo Anaya en 2018. Los publicistas fundaron Aldea Digital y México Elige en 2018.

Ambos presentan cada semana la encuesta de México Elige en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

En la campaña presidencial de 2018, la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados —propiedad de Zaragoza Sicre— pagó a Google y Facebook 3 millones 526 mil pesos para promocionar dos videos y una noticia falsa en contra del entonces candidato de la coalición Por México al Frente, reveló una investigación del Instituto Nacional Electoral (INE).

No te pierdas: Xóchitl Gálvez dice al PAN: ‘El adversario lo tenemos en Palacio Nacional’

Pese a ello, el 17 de julio de 2018, el INE determinó no interponer ninguna sanción por las noticias falsas “Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro” y “Lavado de dinero Ricardo Anaya” al no encontrar vínculo entre la empresa que pagó la promoción de las publicaciones y algún partido político, debido a que las plataformas no recibieron ningún pago por parte de algún instituto político.

Dichas publicaciones en redes sociales fueron denunciadas por el PAN ante el INE contra quien resultara responsable. La resolución del expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018, en el que se aborda la nota “Lavado de dinero Ricardo Anaya”, señala que se comprobó que Google recibió 585 pesos por parte de la empresa de Sergio Jesús Zaragoza Sicre, aunque lo ha negado.

El INE no pudo confirmar que algún partido lo hubiera contratado y por tanto no se podía trazar “una línea de investigación de que el origen del recurso con el que se pagó la misma fuera proporcionado por un ente político”.

El INE tampoco encontró vínculo entre algún partido y el video “Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro”, que se difundió y promocionó en Facebook entre el 8 de noviembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018; y de nuevo del 1 al 11 de marzo de 2018.

Sergio Zaragoza Sicre pagó 150 mil 274 dólares —3 millones de pesos— por su promoción, según se informa en la resolución INE/Q-COF-UTF/33/2018.

Zaragoza Sicre y Campuzano Rivera obtuvieron a través de Aldea Digital una decena de contratos para ofrecer una serie de servicios a la campaña presidencial de José Antonio Meade, candidato del PRI, PVEM y Panal en 2018.

El equipo de campaña de Meade pagó más de 83 millones de pesos para que Aldea Digital exhibiera propaganda en internet y administrara sitios web como meade18.com, de acuerdo con el INE.

Aldea Digital también fue contratada para la realización de la estrategia de marketing y comunicación, así como una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo para el PAN en 2020.

El partido presidido por Mark Cortés Mendoza pagó más de 6 millones 796 mil pesos sin IVA a Aldea Digital por el contrato que estuvo vigente del 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 y que entregado por Omar Francisco Gudiño Magaña, representante del PAN.

Adicionalmente, el representante panista pagó 416 mil pesos para que Aldea de Digital le hiciera una investigación cuantitativa en Coahuila e Hidalgo en 2021.

¡Ya estamos en Threads!; síguenos para recibir la mejor información