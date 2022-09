¿Qué herramientas tenemos frente al escenario económico que anticipa el fin de año?

Por: Sofía Cruz y Ale Fayad

Iniciamos el último cuatrimestre del año, en el que al parecer la situación política-económica a nivel mundial no cambia, es un status quo que se mantiene, y de la que México no se escapa de tener repercusiones. Nuestro crecimiento económico (PIB) reportado por el INEGI al segundo trimestre del año fue del 0.9 % y tanto calificadoras, así como diversos economistas prevén que nuestro crecimiento anual del 2022 no sea mayor al 2 %. La inflación se incrementa a nivel mundial y México, a inicios de agosto, reportó una cifra del 8.6 %, motivo por el cual algunos analistas proyectan que se cierre el año con una inflación cercana al 9 %.

En las transacciones de M&A, como reporta RIóN en su publicación de agosto de este año, hay un total de 22 realizadas con un incremento del 10 % comparado con el mismo periodo en el 2021, mientras que el monto total de las operaciones se redujo de 598 millones de dólares a 403 millones. Dentro de las industrias que se vieron favorecidas están las que pertenecen al sector de Manufactura e Ingeniería, así como en el Sector Financiero, seguidas de la industria de Bienes y Raíces y de la Construcción.

Esta situación es una alerta para los inversionistas en temas de fusiones y transacciones. Creemos que hay un nivel importante de reservas en liquidez para invertir en buenas oportunidades siendo cautelosos con los incrementos en los costos debido a la inflación y el poco crecimiento registrado en el país.

En temas organizacionales observamos que las empresas se encuentran a la expectativa de entender las implicaciones económicas en sus colaboradores y en la misma organización. ¿cuáles serán las opciones para aumentar sueldos, evitar despidos y mantener una organización sana? Se prevén incrementos salariales por debajo de la inflación estimada de cierre de año por un alto número de firmas: otras quizá mantendrán el escenario del año anterior de no incrementos, cosa que mermará el poder adquisitivo de las familias, entre otras cuestiones.

En situaciones como la actual es importante que las corporaciones tengan planes de acción de lo más conservador; como no dar incrementos y mantener a todos los colaboradores, a uno más agresivo como puede ser la implementación de una reestructura para generar eficiencias y aporte en la solvencia económica de la compañía. Mientras que muchas otras buscarán inversionistas que coparticipen o adquieran el negocio al 100 %.

Tener una empresa ordenada que cuente con personal que sepa cuáles son los mejores recursos para llevarla a flote es imperativo. Entre ellos ponemos a reflexión los siguientes: eficiencias organizacionales, mejora operativa, optimización de recursos y proveedores, entre otros.

Enfocándonos en el tema de eficiencias organizacionales, el talento sabe cuáles son las competencias que necesitan para operar, ya que puede haber algunas que ya no son requeridas para que el negocio funcione y se mantienen. Se tienen bien capturados los KPI’s de productividad, con eso nos referimos a poder explicar si la carga de trabajo es suficiente o no para garantizar la utilización total de los recursos, se están consolidando los procesos para poder centralizar o eficientizar operaciones, entre algunos otros.

Estas son algunas de las muchas opciones que las compañías están evaluando ante la situación en la que nos encontramos como país y a nivel global. Esto, aunado a un tema de objetivos de negocio y organizacionales, apalancarán a tomar la mejor decisión, así como implementar el escenario que más se adecue al contexto de la firma. Sin dejar afuera el proceso de gestión de cambio y comunicación que se vuelve imperativo en este tipo de resoluciones.

Sofía Cruz, Principal M&A de Mercer y Ale Fayad, Principal M&A de Mercer

