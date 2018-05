¿Qué países están mejor preparados para la revolución eléctrica?

Las compañías generadoras de energías están viviendo cambios abruptos con la evolución de servicios eléctricos sustentables, mismos que podrían materializarse en regiones como Europa, Oceanía y Estados Unidos en menos de 10 años.

De acuerdo con Gavin Rennie, global Partner de EY Power & Utilities, actualmente estos cambios a gran escala son evidentes sobre todo en los sectores del transporte, pese a que hasta la fecha estos cambios tienen poca penetración.

“Los puntos de inflexión del cambio serán tres: el primero es el costo de la red solares, el número dos es el desempeño de los vehículos eléctricos sea igual a los vehículos de combustión interna y finalmente si es que la energía del transporte sea más cara”, explicó Rennie durante su participación en el Foro Energía How will we power the world?, organizado por Forbes México y EY.

Estos cambios tendrán un impacto sobre todo en las cadenas de valor, estrategias de desarrollo corporativo y los modelos de negocios.

Rennie señaló que actualmente en países como Medio Oriente se están integrando negocios autodisrruptivos con el objetivo de adelantarse a los cambios en la industria.

En Latinoamérica estos cambios empezarán a presentarse en México, señaló Rennie.

