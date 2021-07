¿Qué tan bien protege la vacuna Pfizer contra la variante Delta? Esto es lo que sabemos

Los datos del Ministerio de Salud de Israel muestran que la vacuna Covid-19 de Pfizer es significativamente menos efectiva para prevenir infecciones y enfermedades sintomáticas con la variante Delta que con cepas anteriores de coronavirus, en conflicto con investigaciones existentes que sugieren una fuerte protección contra la variante, y esto es lo que podría explicar la discrepancia.

HECHOS CLAVE

Un curso completo de la vacuna Pfizer-BioNTech es 64% efectivo para prevenir infecciones y 64% para prevenir Covid-19 sintomático causado por la variante Delta, según los hallazgos preliminares de un estudio del Ministerio de Salud de Israel.

Los hallazgos entran en conflicto con varios otros estudios que evalúan el rendimiento de la vacuna contra la variante, que indican un grado mucho mayor de protección contra infecciones y enfermedades leves (entre 80% y 90%).

Dado que los investigadores no han publicado los datos completos del estudio de Israel, es difícil evaluar completamente los hallazgos, dijo a Forbes la Dra. Deepti Gurdasani, epidemióloga de la Universidad Queen Mary en Londres.

Pero una posible explicación de la discrepancia es que los datos de Israel son simplemente “los mejores que tenemos”, dijo a Forbes el Dr. David Strain, profesor clínico senior de la Universidad de Exeter, señalando la alta proporción de personas completamente vacunadas en Israel, como parte del programa de vacunación madura y alta prevalencia de la variante Delta.

La discrepancia también podría explicarse por fallas en la forma en que se realizó el estudio israelí, dijo a Forbes la profesora de la Escuela de Medicina de Harvard, Rebecca Weintraub, lo que significa que el mayor número de casos entre las personas vacunadas podría deberse a algo más, que simplemente decir que es menos efectiva.

El estudio no tomó los pasos necesarios para descartar estas explicaciones alternativas, como el programa de vigilancia de Israel que potencialmente detecta más casos que otros estudios debido a que la mayoría de las personas en el país altamente vacunado solo se hacen la prueba después del contacto con un caso positivo, dijo Weintraub, lo que dificulta la conclusión de que la vacuna es menos eficaz.

NÚMERO GRANDE

93%. Así de eficaz es la vacuna Pfizer para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones causadas por la variante Delta después de dos dosis, según el estudio israelí. Esto es solo un poco más bajo que en otras variantes. “Cuando lo miras, eso significa que la vacuna está haciendo su trabajo realmente bien”, dijo Strain, dado que este es el propósito clave de una vacuna. Sin embargo, la “desventaja” es que es posible que comencemos a ver que el virus se propaga nuevamente.

CITA CRÍTICA

“Me temo que el análisis actual [del ministerio de salud] israelí no se puede utilizar para evaluarlo de manera segura, de una forma u otra”, tuiteó Uri Shalit, profesor principal del Technion-Israel Institute of Technology, señalando numerosas variables de confusión que el estudio no tomo en cuenta que eso podría explicar los resultados.

El estudio, por ejemplo, no consideró las posibles diferencias entre las personas vacunadas y no vacunadas, dijo Shalit, quienes podrían diferir en su disposición a hacerse la prueba de Covid-19 o en la adherencia a las pautas de salud pública como el distanciamiento social o el uso de máscaras. Weintraub, quien también es profesora de medicina en el Brigham and Women’s Hospital, dijo a Forbes que está de acuerdo con esta evaluación, aunque enfatizó que otros estudios indican que la vacuna es “aún altamente efectiva” y “refuerza la importancia de la segunda dosis para defenderse Variante delta “.

ANTECEDENTES CLAVE

La variante Delta infecciosa ha provocado nuevas oleadas de Covid-19 en países de todo el mundo, incluidos los altamente vacunados que ya habían logrado controlar el virus. Muchos, incluidas partes de Europa, Israel y Australia, están restableciendo restricciones y cierres para contener los brotes, mientras que otros, especialmente el Reino Unido, se están preparando para simplemente “vivir con el virus” (una estrategia que muchos científicos han calificado de peligrosa y lamentablemente equivocada). En el transcurso de alrededor de dos meses, la variante ha pasado de representar de prácticamente ningún caso en los Estados Unidos a ser la cepa dominante del país, representando hasta el 80% de los casos en algunas áreas. Dada la cobertura desigual de vacunas en el país, los expertos están preocupados de que Delta pueda socavar los esfuerzos estadounidenses para controlar el virus, especialmente sin prácticamente ninguna restricción pandémica.

QUÉ OBSERVAR

Dada la resistencia de la variante a las vacunas y su alta transmisibilidad, el uso potencial de inyecciones de refuerzo para complementar la inmunidad menguante se ha convertido en un tema polémico entre expertos, funcionarios y compañías farmacéuticas. Pfizer, citando evidencia de inmunidad menguante, está presionando a los reguladores para que aprueben su vacuna de refuerzo (el regulador de Israel la aprobó recientemente para individuos inmunodeprimidos).

Los reguladores estadounidenses rechazaron este enfoque y dijeron que los estadounidenses completamente vacunados “no necesitan una vacuna de refuerzo en este momento”. El director de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que no había pruebas suficientes para respaldar una tercera vacuna en este momento. Tedros criticó la “codicia” que, dijo, estaba impulsando a las compañías farmacéuticas a presionar por las vacunas de refuerzo, que lo están haciendo en lugar de proteger a las personas que aún no se han vacunado.

POR: Robert Hart