¿Qué tan rico es el rey Carlos III? Entérate de la escandalosa fortuna del nuevo monarca

Cuando eres miembro de la Casa de Windsor, entrar en el negocio familiar puede conllevar una vida de prestigio y privilegio, pero no siempre genera una gran riqueza. Incluso los miembros de La Firma, como se conoce a los miembros de la realeza de alto rango desde los días del rey Jorge VI, a menudo dependen de sus mayores para obtener asignaciones, obsequios y otras dádivas de sangre azul.

Pero sigue siendo bueno ser el rey.

Después de prepararse para el cargo durante más de 70 años, el rey Carlos III, cuya coronación es el 6 de mayo, heredó grandes extensiones de tierra, propiedades reales, joyas raras, pinturas y otros bienes personales, algunos de los cuales se remontan a siglos atrás, de su madre, la reina Isabel II. Ahora también supervisa la cartera de activos del difunto monarca de 46,000 millones de dólares en fideicomiso para el reino, incluidos miles de millones en inversiones, y otros palacios opulentos, joyas brillantes y arte invaluable que nunca poseerá.

Castle, Sweet Castle: Balmoral en Escocia, que pertenece a la familia real desde 1852, fue donde la reina pasó los veranos y los últimos días de su vida.ROBERT PLATTNER/GETTY IMAGES, BETTMANN/GETTY IMAGES

Se espera que el testamento de Su Majestad esté sellado durante al menos 90 años, por lo que la distribución exacta de sus bienes no se sabrá hasta dentro de varias generaciones. Pero como su hijo mayor, Carlos heredó las propiedades privadas de la reina: su amado castillo en Balmoral, Escocia, donde murió, así como Sandringham en el este de Inglaterra, hogar de la granja de caballos de pura sangre conocida como Royal Studs. También se espera que el rey Carlos herede su enorme colección privada de joyas, arte, sellos raros y cualquier inversión personal. En total, Forbes valora estos bienes personales en 500 millones de dólares. Y Carlos no tendrá que pagar un chelín de impuesto a la herencia, gracias a un acuerdo de 1993 con el gobierno británico que exime las transferencias de propiedad de un soberano a otro.

El monarca de 73 años también accede al trono con su propio rescate real, en gran parte a través de los lucrativos ingresos anuales que recibió del Ducado de Cornualles, que le valió unos 27 millones de dólares este año y que su hijo mayor, el príncipe William, ahora heredará. Como Príncipe de Gales, Carlos lanzó varias empresas para proteger el medio ambiente y fomentar la agricultura orgánica. A través de su Charitable Foundation (que William también hereda ahora), Carlos era propietario de la marca de alimentos orgánicos más grande del Reino Unido, así como de un retiro natural y un centro de artesanías en Transilvania, cada uno de los cuales funciona como bed and breakfast.

Estate of the Union: Sandringham, una de las residencias reales del rey Carlos, se asienta sobre 20 000 acres y tiene su propia yeguada para caballos.DENNIS OULDS/GETTY IMAGES, RADCLIFFE BAUER GRIFFIN/GETTY IMAGES

El Príncipe William ahora tiene posesión del Ducado de Cornwall, un conglomerado con 1,300 millones en activos netos que incluyen el campo de cricket Oval en Londres, la antigua residencia de Carlos en Highgrove House (donde comenzó a cultivar orgánicamente por primera vez en 1985) y las Islas Sorlingas. pero el nuevo rey no se quedará exactamente sin bienes inmuebles de primera.

Como nuevo monarca, Carlos asume la propiedad de instituciones que administran activos estimados en 46,000 millones, incluidos algunos de los palacios reales más famosos del mundo y las Joyas de la Corona. Estos activos, que incluyen el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor y la Torre de Londres, no están en manos directas del rey, sino que son propiedad del monarca reinante “por derecho de la Corona” durante la duración de su reinado. También se mantienen “en fideicomiso” para sus sucesores y la nación, lo que significa que en realidad no se pueden vender.

A diferencia de las diversas propiedades, que presentan informes anuales, los palacios y las joyas a menudo se consideran invaluables. Entonces, ¿qué vale todo esto? Forbes le dio un esfuerzo real.

El activo más valioso que posee el rey Carlos es Crown Estate, una cartera de bienes raíces en expansión con 20,700 millones en activos netos. Esas propiedades incluyen Regent Street, el principal destino de compras de Londres, así como el hipódromo de Ascot (un favorito de la Reina) y prácticamente todo el lecho marino del Reino Unido. Todas las ganancias netas de Crown Estate (361 millones de dólares en el año fiscal 2022) van a los británicos. Tesorería. Pero la familia real también recibe una parte: reciben una asignación del Tesoro conocida como “Subvención Soberana”, equivalente al 25% de la ganancia neta del año fiscal dos años antes. En 2022, la Subvención Soberana ascendió a 108.4 millones de dólares, según la ganancia neta de Crown Estate en el año fiscal 2019-20.

El rescate de un príncipe: la gira de nueve días de William y Kate por Jamaica, Belice y las Bahamas costó aproximadamente 260 000 dólares. CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Sin embargo, esta enorme ganancia inesperada no va directamente a Carlos. Un recorte del 10 % de esa ganancia neta (43,3 millones de dólares para 2022) se destina al mantenimiento del Palacio de Buckingham, y un 15 % adicional se utiliza para financiar los viajes anuales, los eventos formales, la limpieza y la nómina de la familia real. Y esas facturas se acumulan rápidamente.

El viaje más caro realizado por la realeza el año pasado, por ejemplo, fue la visita de nueve días del Príncipe William y Kate a Belice, Jamaica y las Bahamas en marzo, que costó aproximadamente 280,000, incluida la planificación previa a la visita.

La Subvención Soberana no es la única fuente de ingresos de Carlos. Por un lado, no cubre la seguridad física. Como rey, también obtiene el control del Ducado de Lancaster, una propiedad privada con 820 millones en activos netos que pertenece en fideicomiso al monarca. Los ingresos netos del Ducado van directamente al rey como una asignación llamada Privy Purse, que cubre cualquier otro gasto oficial. (En 2022, eso ascendió a 30 millones, antes de impuestos). A diferencia de la Subvención Soberana, que está libre de impuestos, la Reina acordó en 1993 pagar voluntariamente impuestos sobre la renta sobre la parte del Privy Purse que no se utiliza para fines oficiales, y Carlos acordó mantener la misma política sobre su adhesión.

Además de Crown Estate y el Ducado de Lancaster, Carlos también posee Crown Estate Scotland, una cartera con unos 760 millones de dólares en activos netos, incluidos los fondos marinos escoceses, propiedades rurales y los derechos para pescar salmón salvaje y extraer oro y plata en Escocia.

El resto de las propiedades de la Corona, al menos 11 residencias reales antiguas y actuales y la Colección Real, que incluye las Joyas de la Corona, son las más difíciles de valorar porque nunca llegarían al mercado abierto y no presentan informes anuales.

Las Joyas de la Corona son quizás el activo más identificable asociado con la familia real británica. Como parte de la Colección Real, son “mantenidos en fideicomiso por el monarca para la nación”. La Royal Institution of Chartered Surveyors estimó su valor en 4,000 millones en 2019, utilizando la venta de las joyas de la corona francesa en 1887 y la venta de las joyas de la difunta princesa Margarita en 2006 como comparación.

El valor total de la Colección Real, que incluye obras de Rembrandt, Vermeer, Caravaggio y Leonardo Da Vinci, es sin duda mucho mayor. Según un informe de 2017 de Brand Finance, una firma de valoración de marcas con sede en el Reino Unido, se estima que la Colección Real, incluidas las Joyas de la Corona, tiene un valor de 12,700 millones.

Todo lo que brilla: las joyas de la corona, que incluyen la corona de San Eduardo, la cuchara de coronación, la corona del estado imperial, el orbe del soberano y el cetro con cruz del soberano, se encuentran en la Torre de Londres. KEYSTONE FRANCE/GETTY IMAGES

También existen al menos 11 palacios, castillos y residencias propiedad del rey en fideicomiso como soberano o “en derecho de la Corona”. Según las estimaciones proporcionadas por Lenka Dušková Munter, especialista en ventas de propiedades históricas de la agencia inmobiliaria checa Luxent, y Colby Short, cofundadora y directora ejecutiva del sitio web de agentes inmobiliarios GetAgent.co.uk, Forbes estima el valor combinado de estas propiedades en 10,100 millones.

La propiedad más valiosa de la colección es, por supuesto, la residencia oficial del rey en Londres, el Palacio de Buckingham, estimada en 4,900 millones de dólares. En el extremo inferior, está Clarence House, la residencia formal de Carlos en Londres cuando era Príncipe de Gales, valorada en 72 millones de dólares. Balmoral y Sandringham, que ahora son propiedad personal del rey después de que los heredó de la reina Isabel, tienen un valor de 118 millones y 73 millones, respectivamente.

La mayoría de estos activos no se pueden vender. Pero al elegir a Carlos como su nombre de reinado, el nuevo rey sería prudente al recordar lo que sucedió con las posesiones mundanas del rey Carlos I, después de que su pueblo lo decapitara en 1649.

¿Qué tan rico es el rey Carlos III?

Después de la muerte de Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa, sus activos fueron subastados de inmediato: el Palacio de Richmond en Londres, según se informa, se vendió por 13,000 libras (o alrededor de 2.3 millones de dólares en la actualidad) antes de ser finalmente demolido. El Parlamento también vendió la colección de arte de Carlos I, considerada en ese momento como una de las más grandes del mundo. El valor de tasación de £ 35,000 solo para las pinturas, unos 6.2 millones ajustados por inflación, es una fracción de los 450 millones pagados en una subasta por solo una de esas obras, Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci, cuando se convirtió en la pintura más cara jamás vendida. en 2017.

Presumiblemente, el reinado de Carlos III será un poco más fluido que el de su homónimo real. El nuevo rey ha visto un aumento en el apoyo desde la muerte de su madre. Una encuesta de YouGov para el Times de Londres publicada en septiembre pasado encontró que su índice de aprobación aumentó al 63 % desde mayo de 2022, cuando solo el 32 % de los encuestados creía que haría un buen trabajo como monarca.

“Obviamente, la reina era muy bien considerada a nivel mundial y dentro del Reino Unido”, dice David Haigh, director ejecutivo de Brand Finance. “Ella hizo un trabajo extremadamente bueno. Y el jurado está fuera de si o noEl príncipe Carlos estará a la altura de su ejemplo”.

Como el nuevo rey, Carlos heredó los bienes personales de la reina, que Forbes estima en más de 500 millones. Eso incluye Balmoral y Sandringham, la Royal Philatelic Collection, que incluye “la colección de sellos británicos y de la Commonwealth más fina y completa del mundo”, inversiones personales, caballos, joyas y obras de arte que Su Majestad heredó de su madre en 2002. La pintura premiada en ese Se dice que la colección es el Estudio de rocas de Claude Monet, Creuse, con un valor de hasta 17.3 millones. Y suponiendo que el difunto padre de Carlos, el príncipe Felipe, tuviera un abogado fiscal inteligente, el duque de Edimburgo habría legado su propia colección de arte, estimada en 2.3 millones por el difunto comentarista real y periodista David McClure, a la reina después de su muerte en Abril 2021 para evitar pagar el impuesto de sucesiones. Si lo hizo, esos activos probablemente también se transfirieron libres de impuestos a Carlos.

Cómo se traslada: Entre los nuevos vehículos reales de Carlos III se encuentra un Rolls-Royce Phantom VI entregado a la Reina en 1977. Durante 25 años, fue el automóvil estatal número uno. KIN CHEUNG/AP

También hay una vasta colección de autos, relojes y otros juguetes extravagantes en poder del rey y la familia real. El domingo, en el primer día completo de su reinado, el rey Carlos apareció para saludar a la multitud en el Palacio de Buckingham con un reloj Parmigiani Fleurier Toric Chronograph de oro de 18 quilates que posee desde mediados de la década de 2000, dijo el relojero suizo a Forbes. Parmigiani Fleurier ya no produce el Toric Chronograph, pero un modelo similar se vendió en Christie’s por 8,125 dólares en 2019.

El vehículo elegido por el rey para su debut en Londres fue el Rolls Royce Phantom VI de su madre, que se le presentó por su Jubileo de Plata en 1977. Si bien el automóvil no está a la venta, se puede comprar un modelo similar de 1976 por 225,000. Carlos también hereda el Bentley State Limousine, originalmente diseñado para el Jubileo de Oro de la Reina en 2002 para conmemorar su medio siglo en el trono.

En sus 64 años como Príncipe de Gales, Carlos también aprendió cómo construir su propia fortuna escandalosa. Dependía en gran medida de los ingresos del Ducado de Cornualles, que se expandió bajo su mandato a 1,300 millones de dólares en activos netos, incluidos unos 433 millones de dólares en propiedades comerciales y más de 52,000 hectáreas de tierra, o alrededor de un tercio del tamaño del Gran Londres. Entre 2011 y 2022, los activos netos del Ducado crecieron un 51%.

Las ganancias de esos activos proporcionaron a Carlos ingresos suficientes para ser independiente de la Subvención Soberana: en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022, el entonces Príncipe de Gales ganó 27 millones de dólares (antes de impuestos) del Ducado de Cornualles, en comparación con 1.2 millones de la Subvención Soberana.

The Outer Circle: Habiéndose alejado de los deberes reales oficiales, el príncipe Harry y Meghan Markle ahora son libres de ganarse la vida fuera de la familia real. KARWAI TANG/GETTY IMAGES

Ese valioso activo está ahora en manos del Príncipe William, quien sucedió a su padre como Príncipe de Gales. Con Cornwall, William ya no tendrá que pedirle a su padre una parte de sus ingresos. El príncipe Harry, por otro lado, sigue adelante con sus propios negocios junto con su esposa, Meghan Markle. En diciembre de 2020, la pareja firmó un contrato de podcasting de tres años con Spotify que podría tener un valor de entre 15 y 18 millones. La pareja también tiene una serie de Apple TV+ sobre salud mental que Harry produce con Oprah Winfrey por una suma no revelada y un contrato de 100 millones por cinco años con Netflix, que se firmó en septiembre de 2020.

Después de todo, dejar a la familia real no suele ser una decisión financiera inteligente: cuando el tío de la reina Isabel, el rey Eduardo VIII, abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson, que se había divorciado dos veces, se le excluyó de la Lista Civil, el flujo de financiación real. ahora conocido como la Subvención Soberana. En cambio, negoció un trato con su hermano, el rey Jorge VI, para recibir £25,000 al año (1.8 millones ajustados por inflación). Aún así, en el momento de su muerte en 1972, el duque de Windsor (como se le conoció) se fue. detrás de una fortuna valorada en casi 2.5 millones, 18 millones en la actualidad, incluida una villa en París.

Los bienes personales de Carlos antes de convertirse en rey son mucho más turbios. También recibió escrutinio por inversiones realizadas a través del Ducado de Cornualles. En 2017, la investigación Paradise Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que el Ducado de Cornualles había invertido millones de libras en fondos y empresas extraterritoriales, incluida una empresa registrada en las Bermudas dirigida por Hugh van Cutsem, un viejo amigo de la Universidad de Cambridge. en los años 1960. En ese momento, el Ducado dijo que Carlos no tenía ninguna “participación directa en las decisiones de inversión”.

Como rey, Carlos ahora tiene al menos 500 millones en activos personales con otros 46,000 millones en fideicomiso como soberano. A pesar de un estilo de vida obviamente lujoso con acceso a múltiples castillos, flotas de automóviles, aviones privados y una gran colección de tiaras y otras joyas, hay una cosa que el rey Carlos III comparte con todos los plebeyos: la muerte y (algunos) impuestos.

