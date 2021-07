Ante los reclamos de Morena, sobre que el Instituto Nacional Electoral (INE) boicotea la consulta popular al no difundirla desde principios de julio, el consejero presidente de este órgano, Lorenzo Córdova, respondió que eso es mentira.

“Quien diga que el INE no quiere la consulta o que está boicoteando la consulta, simple, le esta mintiendo a la sociedad”, enfatizó al explicar que la difusión de este mecanismo de participación ciudadana comenzó el 15 de julio porque así lo determinó la Cámara de Diputados.

Además, Córdova comentó que está prohibida la difusión de propaganda que busque incidir en la decisión de los ciudadanos en la consulta popular.

“La difusión de la participación es una tarea colectiva, lo que esta prohibido es todo tipo de difusión que tenga el propósito de incidir en el sentido en que nos manifestemos los ciudadanos”, mencionó en conferencia.

Desde hace semanas, Morena ha pedido a los ciudadanos desde sus redes sociales elegir el “sí” en la consulta, donde se preguntará: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”.

Sobre que el partido dirigido por Mario Delgado aseguró que este mecanismo de participación es para enjuiciar a expresidentes, el consejero presidente señaló que la pregunta es sobre otro tema.

“Que en estos 15 días no se generen mensajes enfrentados. Lo que el INE va a consultar, porque es lo que nos ordeno la SCJN, es que se inicie un proceso de esclarecimiento o no de decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que se haga justicia. Que exista una convergencia de todos los actores políticos que están opinando sobre esto para que no se confunda la ciudadanía”, mencionó.

“Si alguien espera que el INE le pregunte otras cosas a los ciudadanos, no tenemos facultades para hacerlo”, agregó.

Lorenzo Córdova comentó que esta acción ciudadana costará 522 millones de pesos y que el dinero fue obtenido por medio de tres acciones del INE, ya que la Cámara de Diputados no les aumento el presupuesto: ahorros, reutilizando materiales de la elección del 6 de junio y reducción de gastos para este año.

Córdova aclaró que desde ayer, como lo marca la Constitución, hay veda electoral, por lo que está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con educación, protección civil y salud.

“Toda difusión en medio electrónicos de comunicación de propaganda gubernamental está prohibida, no por el INE, sino por el artículo 35 constitucional. El INE, en teoría, es el único órgano para difundir la consulta”, señaló.

