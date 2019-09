Así van los negocios de Salinas Pliego, el aliado de AMLO ligado a un caso de corrupción

Este 4 de septiembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó que un aliado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está vinculado con empresas en Europa que tienen acciones en Grupo Fertinal, relacionada con un caso de corrupción. Se trata de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país.

¿Por qué es relevante y polémico? Este empresario es dueño de Grupo Salinas, donde se concentran negocios de gran calibre como TV Azteca, Banco Azteca, Elektra e Italika.

En 2019, la fortuna de Salinas Pliego asciende a los 11,100 millones de dólares (mdd), 56.3% más que en 2018; sólo por debajo de Carlos Slim, dueño de América Móvil y quien acumula 64,000 mdd; y Germán Larrea, propietario de Grupo México, con 13,300 mdd, de acuerdo con el listado de millonarios de Forbes.

“Un destacado aliado multimillonario del presidente de México tiene vínculos financieros con empresas que se beneficiaron de un acuerdo en el centro de un creciente escándalo de corrupción en el país”, señala Robbie Whelan en su investigación para el WSJ.

El presidente de Grupo Salinas es uno de los asesores multimillonarios de la actual administración liderada por López Obrador.

El empresario forma parte del Consejo Asesor Empresarial junto con Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Empresarial Ángeles (Hospitales Ángeles, Hoteles Camino Real, Grupo Financiero Multiva y Grupo Multimedia Imagen); Carlos Hank González, presidente de Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez Morán, quien preside Grupo Vidanta, entre otros.

El diario estadounidense, con base en documentos corporativos a los que tuvo acceso y fuentes familiarizadas con el tema, señala que el multimillonario está vinculado a entidades con sede en Europa que tenían grandes acciones de Grupo Fertinal, una empresa quebrada y productora de fertilizantes.

En 2016, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió Fertinal por 635 millones de dólares (mdd), con un sobreprecio de casi 200 mdd, lo cual es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por este caso, Lozoya, quien se encuentra prófugo de la justicia mexicana, es investigado.

Al respecto, López Obrador pidió evitar hacer juicios en contra de Salinas Pliego y señaló que se debe actuar con responsabilidad en este caso.

“No debemos hacer un juicio sumario. No porque lo diga The Wall Street Journal va a ser (cierto). Vamos a esperar. Lo único que pudo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad”, dijo el mandatario en su conferencia ‘mañanera’.

A continuación, te presentamos un desglose de los negocios más importantes de Ricardo Salinas Pliego:

TV Azteca*

Es una de las dos productoras más importantes de contenido en español para televisión en el mundo y la segunda productora más grande de México, según la participación dentro del mercado publicitario.

Ventas netas: La compañía sumó 14,534 millones de pesos (mdp), 5% más que en 2017.

Resultado neto: Perdió 652 mdp.

Flujo operativo (Ebitda): 2,746 mdp, 33% menos que en 2017.

Desempeño en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en los últimos seis meses: Caída del 46.19% a 1.13 pesos por acción

Elektra (agrupa Banco Azteca e Italika)*

Empresa de servicios financieros y comercio especializado, con presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.

Ingresos consolidados: 103,522 mdp, 9% más que en 2017.

Resultado neto: 14,742 mdp, 4% menos que en 2017.

Ebitda: 18,150 mdp, 8% más que en 2017.

Banco Azteca

La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Advance America y Banco Azteca Latinoamérica aumentó 4% a 97,579 millones de pesos al cierre de 2018, mientras que el índice de morosidad consolidado fue de 4.1% frente al 4.7% de un año antes.

*Resultados al 2018. Todos los datos son con base en el reporte financiero publicado en su página de relación con inversionistas.