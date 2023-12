¿Quieres divorciarte?, puede que necesites un contador ‘forense’

Como madre de tres hijos y ama de casa en un desagradable divorcio, esta mujer de Virginia se dio cuenta al inicio del proceso de que su futuro ex marido tenía ventaja. El negocio que él tenía había sido el sustento de la familia. Ahora, se dio cuenta de que no sabía casi nada sobre sus ingresos y su posible valor. Así que recurrió a lo que desde hace tiempo se utiliza en los litigios por grandes sumas de dinero, rupturas con famosos y grandes casos de quiebra: contrató a un contador forense.

Cheryl B. Hyder, abogada de Fairfax, Virginia, no sólo descubrió información que resultó crucial para la división de los bienes matrimoniales ordenada por los tribunales, sino que también explicó las cifras en términos sencillos. La divorciada confiesa que no podía permitirse que Hyder testificara ante el tribunal (cobra unos 400 dólares la hora por su intervención) y, afortunadamente, no le hizo falta. “Quien controla los datos, controla la narrativa”, dice la mujer, que pidió no ser identificada porque su divorcio fue muy polémico.

Hyder obtuvo un máster en Tributación, pero empezó a dedicarse al trabajo forense en los años 90 porque, dice, le gusta “el reto de domar el caos financiero” y comunicar lo que ha descubierto de forma que las partes interesadas puedan entenderlo. (Quizá no tan casualmente, trabaja como voluntaria en un grupo de rescate de pit bulls, ejerciendo de “embajadora de la raza” y acogiendo perros). En la actualidad, más de la mitad de sus casos se refieren a divorcios, pero sigue trabajando en todo tipo de asuntos, desde litigios comerciales a investigaciones por fraude.

En última instancia, la cuenta de un experto forense en un caso de divorcio, cuyo coste suele oscilar entre 300 y 500 dólares o más por hora, puede oscilar entre 5,000 y cientos de miles de dólares. Pero dado que los Baby Boomers se divorcian cada vez más tarde, cuando ya han acumulado bienes sustanciales, e Internet facilita más que nunca el movimiento de dinero, es un coste que cada vez más implicados en separaciones consideran que merece la pena.

No es solo el divorcio el que crea una creciente demanda de contadores forenses. La Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE) cuenta ahora con más de 62,000 Examinadores Certificados de Fraude (CFE) activos en todo el mundo, un aumento del 18% desde 2018. Una parte significativa de los CFE, que deben aprobar un examen de cuatro partes, son contadores.

Hoy en día, los gurús de los números hacen de todo, desde valorar intereses empresariales privados y cuantificar daños y perjuicios hasta rastrear activos ocultos en paraísos fiscales y fideicomisos nacionales, diseccionar fraudes financieros e incluso rastrear criptomonedas asociadas a esos fraudes. Trabajan en el seno de las empresas para remediar el riesgo de fraude y con frecuencia intervienen en las quiebras empresariales más espectaculares. El FBI tiene incluso un puesto de trabajo especial y un programa de formación para contables forenses.

Para quienes trabajan en el sector privado, los honorarios pueden ser considerables. AlixPartners, LLP, la principal empresa de contabilidad forense contratada en el caso de quiebra del criptointercambio FTX y sus docenas de filiales, ha facturado más de 39 millones en honorarios y gastos en menos de un año. Su equipo FTX está dirigido por Matthew Jacques, un ex jefe de contabilidad de la división de aplicación de la Comisión de Bolsa y Valores, que ahora cobra la considerable suma de 1.280 dólares por hora. (Una cifra ligeramente inferior a los 1,300 dólares por hora que cobra el veterano John J. Ray como Consejero Delegado de FTX).

Los fiscales contrataron a su propio experto forense externo para el exitoso procesamiento penal del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. El profesor de contabilidad de la Universidad de Notre Dame, Peter Easton, rastreó laboriosamente el destino de los 9,000 millones desaparecidos de los fondos de los clientes de FTX. Entre otras cosas, el dinero se invirtió en empresas y propiedades inmobiliarias, se utilizó para hacer contribuciones políticas y se donó a obras benéficas, según declaró. Como señala un informe del juicio, “fue un testimonio con muchas cifras”. En un momento dado, se pudo ver a un miembro del jurado con los dedos de ambas manos apretados contra la sien”.

Samuel Bankman-Fried en su comparecencia ante el tribunal por fraude y cargos relacionados. El 2 de noviembre de 2023 fue condenado por los siete cargos. Hicieron falta contables forenses para desenmarañar el lío que dejó en FTX. | ED JONES/AFP/GETTY IMAGES

Aunque puede no parecer desalentador comparado con desenredar el embrollo del FTX, cuando los contables forenses se ponen manos a la obra, incluso un caso de divorcio puede implicar un análisis exhaustivo de los activos (conocidos y ocultos), los ingresos (actuales y potenciales) y los gastos (necesarios y excesivos).

En el reciente divorcio de Kevin Costner, estrella de Yellowstone, los contables forenses desempeñaron un papel destacado. Su ex, Christine Baumgartner, solicitó el divorcio en mayo de 2023 tras casi 19 años de matrimonio. La pareja tenía un acuerdo prenupcial y el caso se resolvió extrajudicialmente en septiembre, pero sólo después de meses de regateo en los tribunales sobre la manutención de los hijos, entre otras cuestiones.

En un principio se le concedieron 129,000 al mes en concepto de manutención de los hijos y en agosto solicitó que se aumentara a 175,000, alegando que era necesario para permitir que sus tres hijos adolescentes siguieran viviendo en el lujoso estilo al que estaban acostumbrados. Su contable forense, Jill Bombino, de CMM LLP, proporcionó un análisis que demostraba que Costner podía permitírselo: en 2021 y 2022 dispondría de unos ingresos medios anuales de 19,2 millones de dólares.

Pero la contable forense de Costner, Tracy Katz, de Gurney Schneider LLP, diseccionó los gastos mensuales de 240,000 de la familia y descartó las partidas atribuibles únicamente a Baumgartner (y no a los niños). Katz declaró que entre esos gastos figuraban 3,000 dólares al mes en productos y tratamientos de belleza y 18,000 dólares al mes en ropa de diseño.

El juez acabó reduciendo la pensión alimenticia a 63,000 dólares al mes, además de exigir a Costner que se hiciera cargo de todos los gastos médicos, escolares y extraescolares de los niños, incluidas las cuotas del club de caza. Al parecer, la jueza se dejó convencer, en parte, por la opinión del forense de Costner, que consideraba que sus ingresos debían evaluarse adecuadamente sin la extraordinaria (y ya finalizada) paga de Yellowstone, en cuyo caso, calculó, su flujo de caja era inferior a medio millón al mes. Antes de llegar a un acuerdo, la infeliz pareja también discutió sobre si Costner tendría que pagar cientos de miles de euros en concepto de contabilidad forense y honorarios legales de Baumgartner.

Analizar los gastos es más difícil y lleva más tiempo de lo que se piensa, dice Claudio Martellacci, socio principal del departamento de Valoraciones y Apoyo en Litigios de Grewal Guyatt LLP, una empresa de contabilidad canadiense. No solo hay que desglosar los grandes gastos, como hipotecas, arrendamientos de coches y vacaciones, sino también los más pequeños, como la factura del celular o la comida del perro. Por lo general, ese análisis implica examinar la documentación justificativa, como facturas y recibos, para identificar patrones de gasto a lo largo del tiempo.

Establecer patrones es clave, tanto si los contables forenses analizan un gasto simple (aunque extravagante) como si se trata de un fraude real, observa David Levy, socio de Kleinberg Kaplan en Nueva York, especializado en litigios complejos y que recurre en gran medida al análisis forense en algunos juicios. “Es indispensable en nuestro mundo”, dice, señalando que cuando no puede encontrar pruebas reales de conducta deliberada, necesita reconstruir cómo se movió el dinero. Esas pautas pueden bastar a veces para imputar mala fe o conducir a descubrimientos más importantes.

Lo mismo ocurre, por supuesto, en los llamados divorcios empresariales. Las empresas o los antiguos socios que están en conflicto pueden discrepar a menudo sobre las participaciones actuales, así como sobre los ingresos futuros previstos. Puede resultar tentador para una de las partes ocultar esos flujos de ingresos futuros, llegando incluso a aparcar los ingresos en sociedades holding o en paraísos fiscales. Un buen contable forense puede rastrear transacciones y recoger pistas que lleven a descubrir esas fuentes de ingresos previamente ocultas.

Levy contrató a Hyder como una de los dos contables forenses a los que recurrió en un divorcio especialmente desagradable en Florida. En ese caso, su cliente había heredado una importante cartera antes de casarse, que incluía bienes inmuebles en Florida y Nueva York. Su ex cónyuge no procedía del dinero y la pareja tenía un acuerdo prenupcial que mantenía la riqueza de ella —y las finanzas de la pareja— separadas. Sobre el papel, lo había hecho todo bien para protegerse.

Pero a lo largo de más de una década, el entonces marido pudo desviar dinero de las propiedades de su esposa con la ayuda del contable de la pareja, que resultó estar confabulado con él. Levy dice que la “audacia” de los actos ilícitos era notable, pero no fue evidente hasta que los contables forenses crearon extensas hojas de cálculo que dejaban al descubierto las transferencias ilícitas.

Lynda Hinkle Zurlo, abogada de derecho de familia en el sur de Nueva Jersey, observa que, aunque no se encuentre ninguna prueba irrefutable, las preguntas que plantean los contables forenses pueden ser útiles en un caso de divorcio. “Los jueces deducen cosas, sobre todo cuando no cuadran”, señala. Financiar un estilo de vida extravagante con un presupuesto aparentemente reducido, por ejemplo, puede llamar la atención.

Es más probable que recomiende contratar a un experto forense cuando se trata de empresas, sobre todo cuando el dinero cambia rápidamente de manos: las operaciones inmobiliarias son un buen ejemplo, ya que hay que rastrear el dinero y los activos en cada venta. También se inclina por recurrir a un experto cuando se trata de participaciones internacionales en las que los registros pueden ser difíciles de encontrar. “Siempre recomendaré a un experto cuando sea necesario”, afirma.

Parte de lo que un contable forense puede descubrir, señala, como discrepancias que contradicen lo declarado en las declaraciones de la renta, no es necesariamente algo que las partes quieran presentar ante un juez (sobre todo si ambas partes firmaron una declaración conjunta y porque, en algunos casos, el juez podría tener que informar de ello a Hacienda). Pero ese tipo de información radiactiva empuja a las partes a llegar a un acuerdo o a pasar al arbitraje.

“El divorcio puede ser complicado”, dice.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

