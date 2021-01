Luego de meses de rumores sobre la decadencia de su relación, esta semana se ha intensificado la especulación de que una de las parejas más famosas y ricas del mundo, Kim Kardashian West y Kanye West, podría encaminarse al divorcio.

Ambos cuentan con un patrimonio neto de 2,100 millones de dólares (mdd), sin duda, hay mucha riqueza a su alrededor, pero, ¿cómo sería la repartición?

Aunque las Kardashians son conocidas por el drama, dividir la riqueza podría ser sorprendentemente fácil. Es probable que la pareja tenga un acuerdo prenupcial, dado el dinero en juego dentro del matrimonio Kardashian West.

Además, sus mayores activos consisten en negocios independientes y la pareja ha tenido flujos de ingresos separados desde sus nupcias en 2014.

Al tratarse de sus bienes raíces, las cosas se complican más -se incluye su mansión en Calabasas, lugar donde destaca un lavabo de baño estimado en 30,000 dólares– sin embargo, estos representan menos del 5% de sus activos colectivos.

Una fuente cercana a la pareja le informó a Forbes que aún no se ha tomado una decisión final sobre el divorcio, esto luego de que el portal de noticias, Page Six, informó el martes que es inminente, sin embargo, reconoció que la pareja ha estado viviendo por separado: Kardashian West y sus hijos en Calabasas, California y West en Wyoming (estado al oeste de Estados Unidos).

También agregó que han acudido a terapia y discutido una separación durante el año pasado.

Aquí te presentamos lo que cada integrante de la pareja Kardashian-West se llevaría en caso de que se confirme la separación y también los activos que podrían pelear:

Kanye West: 1,260 mdd

West es el más rico de la pareja, sin embargo, gran parte de su patrimonio neto está vinculado a su empresa de ropa, sin liquidez.

Yeezy: 1,260 mdd

Es la pieza clave de la fortuna de West, el rapero posee el 100% de su marca de zapatos, que es conocida porque cada par de tenis cuesta más de 200 dólares.

El valor de la empresa está vinculado a Adidas, que fabrica, comercializa y distribuye las zapatillas deportivas.

En un modelo similar a un flujo de regalías, West recauda aproximadamente el 11% de los ingresos anuales de Yeezy, que fueron alrededor de 1,300 mdd en 2019.

Utilizando un múltiplo conservador, Forbes estimó en abril de 2020 que la marca tiene un valor de 1,260 mdd.

Kim Kardashian West: 750 mdd

Kim Kardashian West puede tener menos fortuna que su esposo, sin embargo, cuenta con más liquidez y es menos dependiente de la tendencia de su marca, así como de los caprichos de sus consumidores.

KKW Beauty: 500 mdd

Al igual que West, la mayor parte de la fortuna de Kim Kardashian se encuentra en una marca con su nombre. En octubre de 2020, Forbes estimó que la participación del 72% de West en su compañía de cosméticos KKW Beauty tiene un valor de aproximadamente de 500 mdd.

Efectivo y otras inversiones: 250 mdd

Kardashian ganó millones de dólares tras 13 años de protagonizar el reality Keeping Up With the Kardashian y su aplicación móvil Kim Kardashian: esto se suma a su fama en Hollywood y varios trabajos de modelaje y patrocinio.

Sin embargo, su mejor día de pago llegó cuando vendió el 20% de KKW Beauty a Coty (el gigante de los cosméticos) por 200 mdd en efectivo, durante el año pasado.

¿Cuál es el resto?: 70 mdd

La pareja es propietaria de varias casas y tienen varias hipotecas; incluida la mansión ubicada en Calabasas, Los Ángeles, un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming.

De acuerdo con los documentos que West envió a Forbes el año pasado, también hay 5 mdd en arte, casi 4 mdd en vehículos, 3.2 mdd en joyas e incluso 300,000 en ganado.

Quién recibe qué capital dependerá de su acuerdo prenupcial (si es que hay uno). Lo que podemos concluir con certeza es que ninguna de las partes se iría con ganas de mucho más.

Por: Madeline Berg

