¿Te pueden sacar de Buró de Crédito pagando? La verdad detrás del mito

Hay que estar muy abusados porque por doquier hay personas que buscan defraudarnos o robarnos. Lamentablemente a través de todas las redes sociales de Buró de Crédito nos llegan comentarios de personas que dicen haberle pagado a una persona o dizque empresa que les prometió modificar o eliminar alguna información contenida dentro de su Reporte de Crédito Especial o incluso prometen cambiar la puntuación indicadora de riesgo Mi Score.

En páginas de internet, redes sociales, avisos oportunos y hasta en anuncios en plena vía pública he visto cómo charlatanes buscan víctimas a quienes robarles su dinero y datos personales engañándolos con temas relacionados con Buró de Crédito y su historial crediticio. En algunos estados hasta he visto locales anunciando estos servicios milagro que nadie tiene forma de poder ofrecer. ¡De no creerse!

Para atraer a sus víctimas, los defraudadores usan frases llamativas y atractivas como “borrar el historial crediticio”, “sacarte del Buró de Crédito”, “sanear tu Buró”, “modificar tu Reporte de Crédito”, “cambiar tu Mi Score, “borrar deudas”, “te ayudamos a obtener crédito aunque estés mal en Buró”, “ te sacamos de Buró de forma legal”, y un largo etcétera.

Quienes caen en la trampa van a perder cientos o incluso miles de pesos pues los defraudadores cobran caro. En sus sitios o anuncios, los estafadores dan números de una cuenta supuestamente a nombre de Buró de Crédito, de una empresa o de un despacho jurídico, cuando en realidad, a la hora de ver el ticket del depósito, la cuenta sale a nombre de una persona física que quién sabe si exista.

Los sitios de los defraudadores han llegado incluso a ofrecer asesorías en línea a través de “chats” que a veces son en vivo y en otras ocasiones es solo un programa que está configurado para dar respuestas automáticas con tal de convencer a la potencial víctima.

Y los defraudadores no están solo tras el dinero de quienes caen en sus redes, hay quienes incluso aprovechan también para cometer un doble fraude al pedirle a la víctima su información personal y copia de documentos para extraer datos sensibles, robarle la identidad, y sacar documentos oficiales y/o créditos a su nombre.

Es importante que todos sepamos que los registros crediticios en un historial de Buró de Crédito pueden llegarse eliminar según lo establecido en la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia y las Reglas de banco de México. El proceso se realiza de forma automática.

Buró de Crédito incluye la fecha estimada de eliminación dentro de del Reporte de Crédito en la sección “Resumen de Créditos”. Ahí los créditos que se reportan como cerrados aparecen con el mes y año estimado de eliminación. Quienes pagamos puntualmente nuestros compromisos esto último ni nos va a interesar; por eso invito a todas las personas a hacer su presupuesto, a actualizarlo y a ajustarse a él para siempre ser un pagador puntual y construir un historial creditico sano y atractivo, libre de cualquier preocupación.

Para ser notificado de cambios en el Reporte de Crédito, incluyendo la eliminación de créditos del historial crediticio, todas las personas podemos pedir gratis el servicio de “Alértame” que envía notificaciones por e-mail. Este servicio solo se puede solicitar en www.burodecredito.com.mx

