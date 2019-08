Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero, pide detener el modelo aperturista

En entrevista con Forbes México, Raúl Gutiérrez Muguerza, CEO de la empresa acecera habla con la contundencia de un luchador curtido en la industria acerera, un sector globalizado y colmado de conflictos comerciales, acusaciones de competencia desleal y gobiernos proteccionistas.

El empresario propone detener el modelo aperturista que le ha dado a México tres décadas de crecimiento mediocre y que, dice, ha desindustrializado al país. A su empresa, Deacero, no le ha ido mal con el libre comercio, pero padece los embates del proteccionismo de estados unidos.

Pero Gutiérrez Muguerza está lejos de predicar el libre comercio, al menos en la forma en que lo aplica México. La apertura no fue administrada, sino indiscriminada, y desindustrializó al país, indica. “La apertura comercial no es un fin, es un medio, y estuvo mal entendida por México… y aún lo está”, indica Gutiérrez, quien añade que la mejor prueba de ello es la industria textil.

Gutiérrez considera que, con el actual gobierno de corte nacionalista de Andrés Manuel López Obrador, el país está ante un escenario propicio para replantear el modelo aperturista que ha dominado desde la década de 1990 y que, señala, no tuvo el éxito esperado.

En estos 25 años de apertura comercial, quien planteara algo distinto, no encontraba eco. “Había de dos: te peleabas o eras sumiso a lo que decían [en el gobierno]”, menciona el empresario regiomontano, quien se dice no estar dispuesto a quedarse en esa disyuntiva.

“Tenemos 30 años de crecimiento mediocre, que no ha dado un ingreso per cápita mayor de lo que teníamos años atrás; no ha traído menos desigualdad y 55% de la población sigue en pobreza. Eso no lo podemos permitir: lo tenemos que erradicar”, añade.

Su toma de acción comenzó en 2012, cuando creó el Instituto de Desarrollo Industrial, un primer paso hacia lo que Gutiérrez espera sea un debate para discutir una política industrial para el país.

“Vamos a ver diálogo, pero tiene que ser algo distinta”, comenta. “Tenemos que trabajar conjuntamente con el gobierno, de tal forma que podamos proteger los intereses de nuestra gente”.