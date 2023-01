Reaparece Beltrones en plenaria del PRD; pide reglamentar gobiernos de coalición

Después de 6 años de haberse retirado de los cargos públicos, el priista Manlio Fabio Beltrones reapareció en la plenaria de los diputados y senadores del PRD, en donde pidió a los perredistas reglamentar los gobierno de coalición.

El priista comenzó relatando cómo se conformó el “Pacto por México”-que fue un acuerdo político entre el PRI, PRD, PRD y PVEM para aprobar reformas constitucionales en 2012-, al cual llamó “una especie de gobierno de coalición no reglamentado”.

Agradezco a mi amigo @MFBeltrones su presencia en la Reunión Plenaria del #PRD para dialogar sobre lo que serán los procesos democráticos de 2023 y 2024.#SomosProgresistas #SomosPRD pic.twitter.com/wPs8g66U4w — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 28, 2023

Señaló que después de propuestas para la Reforma Energética y la Reforma Fiscal, el pacto se rompió, por lo que mencionó que es necesario reglamentar los gobiernos de coalición para que haya un “salida ordenada” y no un “rompimiento unilateral y caprichoso”.

“Por eso lo que nos hace falta, en el futuro es reglamentar los gobiernos de coalición (…) Es la hora de que el que gana, no gane todo, y el que pierda, no pierda todo”, señaló.

Desde Ixtapan de la Sal, Estado de México, aludió a Morena al señalar que este partido regreso al 50% de la votación, pues en 2018 Andrés Manuel López Obrador alcanzó 53.1% de los votos para la presidencia del país.

“Extraordinariamente por una serie de elementos que se sumaron para que eso sucediera,, pero entonces estamos nuevamente en los presidencialismos unipersonales, porque tiene más de 50% de la votación y porque adicionalmente su partido político juntos con sus llamados aliados también tuvieron el Congreso. Se acabo la magia y la necesidad de hablar de gobiernos de coalición en ese momento”, enfatizó el priista.

El exdirigente político mencionó que no se terminó la necesidad de construir reglas de gobiernos de coalición, pues dijo que en 2024 “quien gane no ganará todo y quien pierda todo” y consideró que el partido o coalición triunfadora no lo será con más de 40%, por lo que se comenzará hablar de gobiernos de coalición para llegar a la gobernabilidad.

“Hoy, el presidente de la República ejerce ese 52% de la votación (…) Sostener los 52% de un partido político, pues solamente dónde hay bipartidismos, pero donde hay un pluripartidismo como el nuestro, que es sumamente deseable, esto jamás acontecerá nuevamente. Por eso tendríamos que prepararnos alrededor de esa legislación secundaria”, dijo.

Por lo anterior, pidió a los perredistas buscar un sistema presidencial renovado, con ingredientes de carácter parlamentario para fortalecer la legitimidad de las acciones de los gobiernos futuros.

“Seguir aspirando en que en el futuro con menos de 50% se instalen y quieren gobernador al 100% sin pactar con las otras fueras políticas nos va llevar a un fracaso rotundo y a políticas públicas unilaterales que no son consensuadas con los otros participantes y que están destinadas al fracaso”, enfatizó.

Reiteró que se reglamenten los gobiernos de coalición dese la Constitución, pues dijo que las coaliciones electorales se terminan un día después de que finalizan las elecciones y con ello finalizan los compromisos.

