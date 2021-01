6 expertos nos cuentan sus pronósticos digitales para 2021

Todos coincidimos en que 2020 fue un año atípico en todos los sentidos. Por ello, las expectativas para el 2021 son amplias y muy variadas e implican una reconstrucción en muchos sentidos. Por ello, preguntamos a 6 expertos del mundo digital lo qué cambió en el 2020, lo que se volvió obsoleto durante ese año, lo que será tendencia en este año que inicia y también jugamos un poco a la futurología, haciendo un pronóstico extraño o improbable (aunque varias veces se han cumplido).

FERNANDA ROCHA

CXO Blackbot_ + BlackSchool

¿Qué cambió en el 2020?

Si analizamos el cambio en capas, podríamos decir que, en la capa más superficial cambiaron los hábitos de uso y consumo de las redes sociales. Sin embargo, en una capa más profunda, vimos el verdadero poder sistemático de las redes sociales, más allá de los jugadores de siempre teniendo las interacciones de siempre(anunciantes, marcas y usuarios), el 2020 permitió que nos diéramos cuenta de que las redes sociales no sólo son likes e interacciones (vanas o profundas), sino que realmente son un espacio de política, activismo, arte, entretenimiento, trabajo, escape, acompañamiento, (des)información, etc. Pero sobre todo, que lo que pasaba en las redes ya no se quedaba ahí y que a pesar del contexto, trascendía todas las barreras, incluso las físicas. En síntesis, abrimos el espectro de quién, qué y para qué se genera contenido y sobre todo, nos mostró que por más digitales que seamos, queremos vernos físicamente y en el fondo, siempre añoraremos la interacción en la vida real por mucho que nos quejemos de ella.

¿Qué se volvió obsoleto?

El discurso de las marcas, debido a que muchos de los conceptos, percepciones y expectativas que las personas tenían, cambiaron debido a la pandemia, lo importante, lo prioritario, lo deseable, se resignificó y dejó de ser compatible con el discurso ya desgastado de las marcas, pero sobre todo, con la incongruencia entre sus mensajes y sus acciones.

¿Qué será tendencia en 2021?

Para explicarlo, tomaré prestado un concepto viejo que conocimos gracias a la música, el remix o remezcla como sería en español. En un contexto de inestabilidad e incertidumbre como en el que nos encontramos ahora mismo, la forma más “segura” de caminar es tomar lo que ya fue creado e intentar, en el mejor de los casos, llevarlo a un siguiente nivel. Los creadores de contenido entienden muy bien esta fórmula, lo vemos en TikTok con los dúos. Las marcas también lo están comprendiendo, muchas de ellas comenzaron a hacer colaboraciones, encontrando en ello, una salida para mantenerse a flote. 2021 será un año de remezcla, colaboraciones e intersecciones.

Haz una predicción aventurada, rara o improbable para el 2021.

Facebook pierde la batalla contra el gobierno de Estados Unidos, por lo que decide de una vez por todas, emanciparse y crear su propio país en la isla hawaiana de Kauai que adquirió en 2014. Los primeros usuarios de Facebook tendrán prioridad para, si así lo desean, migrar a esta nueva gran ciudad. Por fin, tantas horas metidos en las redes sociales tendrán una recompensa…

JON BLACK

CEO Blackbot_ + BlackSchool

¿Qué cambió el 2020?

Nos enseñó el tipo de humanidad que somos y en la que necesitamos convertirnos si queremos seguir en este Planeta. Todos los sistemas económico, político, educativo, deportivo, artístico; se volvieron obsoletos y necesitan rediseñarse. Nosotros proponemos un modelo de 9Ps: personas, planeta, propósito, performance, propuesta de valor, pulchrum (diseño), prospectiva (futuro), poder y plataforma; cada una de ellas es una síntesis de un modelo que hemos evolucionado, mejorado e implementado en los últimos 10 años. Puedes incluso descargar gratis un PlayBook al respecto aquí: https://blackbot.rocks/download/y-ahora-que-hago/

¿Qué volvió obsoleto?

El modelo de “interrupción”. Durante décadas toda la industria de medios vivió del modelo de interrupción a través de anuncios publicitarios no solicitados. Hoy las personas prefieren pagar una suscripción por recibir contenidos deseados, de alto valor, sin interrupción. Netflix, Spotify, Disney+ son ejemplos de un modelo que ha venido madurando en los últimos 20 años pero que ahora se ha vuelto un estándar.

¿Qué será tendencia en 2021?

Absolutamente la creatividad humana revolucionará todo (veremos un crecimiento en temas de diseño e innovación) pero el secreto será cómo la mezclamos con el poder de procesamiento de la tecnología y ejecución de la inteligencia artificial. Tendremos una redefinición de modelos. Pasaremos del B2C, B2B, C2B, C2C, etc; al H2H (human to human), H2M (human to machine), M2M (machine to machine), M2H (machine to human). El entendimiento de esto, creará nuevos mercados.y compañías que revolucionarán al mundo.

FABIOLA G. FRANCO

Directora de Alianzas Estratégicas y Comerciales – Cofundadora

Status Social Media

¿Qué cambió el 2020?

Cambió prácticamente todo, desde nuestra forma de interactuar, consumir, confiar, cambiaron nuestras prioridades y por su puesto que como individuos hemos tenido que cambiar para adaptarnos a las circunstancias; en definitiva, cambió la manera en que hacíamos todo en la vida.

¿Qué volvió obsoleto?

Quienes no se adaptaron (personas, marcas y tecnologías) están en crisis o dejaron de existir. Ni siquiera las empresas, grandes o pequeñas, dedicadas a la tecnología estaban preparadas para el cambio pues los modelos de negocio de un gran porcentaje de ellas eran en un formato análogo. Quienes se quedaron esperando “a que esto pase” o se rehusaron a incursionar en el cambio están condenados a la obsolescencia -involuntaria-programada.

¿Qué será tendencia en 2021?

Los sistemas híbridos serán tendencia. Ni volveremos a la vida antes del COVID pero tampoco podemos continuar como estamos actualmente, por lo tanto las acciones y recursos que utilicemos tendrán que convivir entre lo presencial y lo virtual entendiendo que combinando ambas cosas podemos obtener más beneficios, encontrando el equilibrio entre ambos.

Haz una predicción aventurada, rara o improbable para el 2021.

Una crisis social y política mundial sin precedentes ante la incursión del agua en la bolsa de valores, la lenta distribución de vacunas y la aparición de nuevas cepas del coronavirus.

JORGE ANDRADE

Director General

Mercadotecnia Digital

¿Qué cambió el 2020?

Volvió a los consumidores digitalmente más maduros, no sólo porque ante el confinamiento, se vieron obligados a interactuar más con las empresas a través de aplicaciones móviles y canales digitales, sino porque es un consumidor más informado sobre temas de privacidad y uso de datos personales. Esperamos más documentales de calidad, con enfoques más críticos y diversos.

¿Qué volvió obsoleto?

Las llamadas telefónicas. Pareciera que el teléfono es una herramienta de comunicación de hace un par siglos. Los millennials y los centennials no se sientes cómodos haciendo llamadas telefónicas, ni entre ellos, ni con las empresas. Y las generaciones más grandes se sienten cada vez más cómodas con la mensajería instantánea.

¿Qué será tendencia en 2021?

El marketing conversacional bien aplicado. Herramientas de mensajería (WhatsApp Business, Messenger, etc.) utilizadas efectivamente por las empresas, donde se proporciona una experiencia integral en cada paso del proceso de compra de los clientes, desde la búsqueda de información hasta la atención post-venta, la recompra y la recomendación.

Haz una predicción aventurada, rara o improbable para el 2021.

Instagram desvanece IGTV. El terreno de los videos de larga duración en redes sociales es dominio afianzado por YouTube, con Facebook en un lejano segundo lugar. Instagram necesita concentrar sus esfuerzos en Reels si desea ser un verdadero rival contra TikTok en los videos de corta duración.

GABY HUERTA

Especialista y Speaker en Marketing Digital

¿Qué cambió en el 2020?

Ante las sacudidas que hemos vivido en 2020, se ha acelerado notablemente el consumo de medios digitales y no sólo en cuanto a contenido, sino también en comercio electrónico. A nivel mundial, el 70% de las personas, declaró utilizar su smartphone en mayor medida, y el uso de redes sociales creció en 44%, de acuerdo a un reporte realizado por We Are Social & Hootsuite. Este año, las ventas online del Buen Fin, crecieron 224% veces más que en 2019 (1,875.6 millones de dólares en la edición de 2020 vs. 577.8 MDD en 2019; eMarketer).

¿Qué volvió obsoleto?

Las métricas de vanidad que no están conectadas con una estrategia de negocio, se han vuelto cada vez más obsoletas, ya que, ante el cierre de tiendas físicas, muchas marcas han acelerado el uso de comercio electrónico y sus objetivos están más orientados a la venta, que al número de seguidores o likes. Aunque los videos seguirán siendo de los preferidos, Periscope dejará de funcionar en marzo de 2021 porque su mantenimiento ya no es sostenible, debido a la caída de usuarios en esta plataforma.

¿Qué será tendencia en 2021?

Las aplicaciones que antes solo eran para el entretenimiento, están integrando formas de e-commerce dentro de su plataforma. Por ejemplo: Instagram Reels Shopping, Instagram Live Shopping y la reciente integración de TikTok con Shopify. Walmart ha sido la primera empresa de retail en probar la funcionalidad de compra en transmisión en vivo en TikTok.

Predicción aventurada, rara o improbable

TikTok rebasará a Instagram y las marcas invertirán mucho más en esta red social. Actualmente, Tiktok le está pisando los talones a Instagram (0.7 vs. 1.0 billón de usuarios activos, respectivamente; Socialbakers). En vez de resignarnos a ver transmisiones de eventos, conciertos y entretenimiento, lo estaremos disfrutando mucho más que antes, acostumbrándonos más a la comodidad y seguridad de nuestro hogar mientras se resuelve la aplicación de las vacunas.

RAUL RAMÍREZ

Director de Isopixel One

¿Qué cambió el 2020?

El Covid-19 y el distanciamiento social incrementó de manera sustancial nuestra manera de compartir nuestras experiencias en tiempo real es por ellos que las plataformas de video conferencias y las transmisiones en vivo en las distintas plataformas tuvo un incremento exponencial. Aún con vacuna y una “próxima “nomalidad a la vista, creo que seguiremos viendo un gran aumento de personas compartiendo sus experiencias del mundo real en tiempo real durante todo el 2021. Y estoy hablando de educación, cultura, deportes y en todos los ámbitos de la vida, no solo marketing y redes sociales.

¿Qué volvió obsoleto?

El 2020 trajo consigo dos importante hitos, uno de ellos fue que muchas empresas tuvieron que entrar de golpe y sin nada de experiencia en el tema de la transformación digital: o vendías en línea o implemente no existías. Eso y el pago sin contacto son a mi juicio dos hitos súper relevantes que cambiaron durante 2020. No creo que eso signifique el fin de la era del efectivo, pero sin duda impulsará a que las empresas digitalicen todos sus procesos aún más.

¿Qué será tendencia en 2021?

La mensajería social será un canal que despegará durante 2021, la pandemia provocó una mayor necesidad de que las personas a conectarse en línea a un nivel más humano. En este año, seguiremos viendo este deseo de conectarnos de manera auténtica en comunidades más pequeñas con personas de ideas afines.

Haz una predicción aventurada, rara o improbable para el 2021.

No es rara ni improbable, pero creo que será el año de las comunidades de fans basadas en tarifas. El crecimiento explosivo de OnlyFans y similares durante el año de pandemia va a provocar que las marcas también empiecen a explotar el modelo de comunidades basadas en tarifas que brindan a sus fans premium acceso a contenidos, productos exclusivos y más. Esta posmoderna versión del Club de Membresía ofrecerá a las marcas inteligentes la capacidad de fomentar la promoción y el boca a boca con súper clientes dispuestos a pagar una pequeña tarifa mensual para interactuar con la marca y entre sí.

