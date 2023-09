La digitalización de la atención médica: una hoja de ruta para Latinoamérica

Cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe cómo la tecnología digital ha revolucionado la manera en la que vivimos: compramos en línea, conducimos con GPS, conversamos en redes sociales. La transformación digital es especialmente crucial para la manera en la que tratamos y manejamos las enfermedades del planeta. Con más de 665 millones de personas viviendo en la región, el desafío en América Latina y el Caribe no es menos crítico.

En nuestro impulso colectivo por digitalizar, aprendimos mucho durante la pandemia de Covid-19. Vimos cómo las herramientas digitales se pueden utilizar para rastrear la expansión del virus, monitorear síntomas, compartir datos y difundir información médica que puede salvar vidas. Sin embargo, el sentido de emergencia que la pandemia fomentó también llevó a muchas personas, en los sectores tanto público como privado, a asirse de soluciones digitales de manera apresurada y descoordinada.

Esa no era la manera correcta de hacerlo. No nos engañemos: la transformación digital de la industria de la atención médica no es sólo un destino, sino una travesía.

La nueva tecnología digital avanza velozmente –¡inteligencia artificial!, ¡aprendizaje automático!, ¡blockchain!– mientras gran parte de la industria de la atención médica, desde hospitales hasta clínicas, aún se encuentran atascados en prácticas análogas, desde el llenado de formularios de ingreso de los pacientes hasta surtir recetas. La tarea es tan apabullante como grande la oportunidad.

Una transformación verdadera involucra más que el mero reemplazo de prácticas análogas existentes con deslizamientos y clics digitales. O sólo reemplazar papel por pixeles. Requiere una estrategia a largo plazo bien definida, una alineación cuidadosa con los propios objetivos de cada organización, así como una ejecución comprometida de la gente involucrada. De acuerdo con el Boston Consulting Group, 70% de las transformaciones digitales no logra alcanzar sus objetivos establecidos. Pero cuando las compañías elaboran metas bien definidas y se comprometen en adaptar su cultura, cuando las partes interesadas reconocen la necesidad de cambiar y la oportunidad que presenta, la tasa de éxito mejora notablemente.

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del del Banco Mundial, valora la red de conocimiento y las lecciones aprendidas de las iniciativas de digitalización en los mercados emergentes. IFC ha construido un portafolio de inversión en salud de más de 1,000 millones de dólares, al tiempo que ha diseñado dos plataformas digitales, DigiHealth y DigiPharma, con el fin de ayudar a las compañías y a los administradores a navegar esta transformación.

Si bien el acercamiento necesariamente varía de país en país, el objetivo es fortalecer los sistemas de atención médica y proveer atención económica y de calidad donde sea que se encuentren. Javier Contreras, CEO de la compañía de atención médica Grupo Conclina en Ecuador, afirma que los expertos del equipo DigiHealth ayudaron a identificar soluciones tecnológicas para mejorar la admisión, el alta y la facturación de los pacientes. Esto le permitió a su compañía reducir los costos operativos al tiempo que hacía las funciones administrativas más eficientes.

Los engorrosos expedientes de papel se transfirieron a archivos digitales y se hicieron más accesibles en una página web, y en lugar de tener que acudir al hospital para obtener una copia de su expediente, los pacientes ahora pueden utilizar un portal web para obtener resultados de imagenología y laboratorio, consultar su historial de facturación y acceder a sus expedientes médicos.

El trabajo con compañías de atención médica y farmacéuticas en Asia Meridional y América Latina nos ha ayudado a identificar cuatro pasos esenciales, cruciales para una transformación digital:

Valoración de partida: El primer paso tiene que ver con realizar una observación extensa de los niveles de madurez digital, no sólo dentro de una compañía, sino en un contexto local y mundial. El análisis identifica fortalezas y debilidades, toma en cuenta las tendencias mundiales y también incluye revisiones de mercado y regulatorias. También considera cómo las innovaciones digitales y el análisis de datos pueden añadir valor a la estrategia digital de la compañía.

Desarrollo de estrategia: Con las compañías farmacéuticas, ¿cuáles son las prioridades de los clientes para el desarrollo digital, la infraestructura tecnológica y recursos humanos? Para la atención médica, ¿cuáles son las necesidades tecnológicas del paciente y del personal y cuán lista está la infraestructura existente de informática? Abordamos estas prioridades e identificamos oportunidades de soluciones innovadoras guiados por un principio subyacente: los usuarios y pacientes deben poder acceder a los servicios y productos como y cuando quieran.

Guía para la implementación: Un elemento clave de la travesía digital se relaciona con el cambio en la gestión. Un plan para implementar la estrategia podría incluir, por ejemplo, una revisión de la estructura organizacional y un marco para gestionar el cambio, para asegurar que los empleados y la gerencia abracen la dirección digital y estén comprometidos con su éxito.

Apoyo financiero: Como institución mundial de desarrollo enfocada en el sector privado, entendemos cómo la tecnología digital puede mejorar la atención médica en todo el mundo. Estamos comprometidos con el apoyo a esta implementación con financiamiento mediante inversiones de capital o cuasicapital, préstamos, sindicación de préstamos y aprovechamiento de fondos de donadores.

Los incrementos en la productividad como resultado de la digitalización son evidentes. La recolección de datos más rápida y completa de pacientes y médicos les permite a las compañías farmacéuticas alinear su producción con la demanda y reducir costos. Marco Billi, vicepresidente de negocios internacionales e innovación en Eurofarma en Brasil, afirma que la recolección digital de datos mejoró su habilidad de personalizar la experiencia del cliente y las respuestas de médicos y pacientes le permite al equipo de ventas de la compañía confeccionar el servicio que ofrecen en tiempo real.

Con una estrategia y un acercamiento bien pensados, las compañías de atención médica y farmacéuticas tienen una oportunidad enorme de utilizar la digitalización para aumentar los ingresos, disminuir costos, mejorar el acceso de los pacientes e incrementar la calidad de la atención.

Carmen Valéria de Paula es gerente de Nuevos Negocios de Manufactura, Agronegocios y Servicios para Latinoamérica y el Caribe de IFC.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

