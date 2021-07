Jeff Bezos, el emprendedor que no sabe estarse quieto

La suerte favorece sólo a la mente preparada. Isaac Asimov

El cinco de julio de 2021 es una fecha memorable en el mundo de los negocios y quedará para la posteridad. Ese fue el día en el que Jeff Bezos decidió dejar el cargo de CEO de Amazon, después de un recorrido de casi tres décadas de desafíos y éxitos. Para este emprendedor tan inquieto, la efeméride es muy especial ya que en 1994 inició su proyecto y constituyó la empresa que lo llevó a ser el hombre más rico del mundo.

Jeff Bezos es un hombre visionario en más de un sentido. A mí me gusta usarlo de ejemplo académico y me encanta mostrar esa foto emblemática en la que aparece en un garaje, con una computadora de escritorio y una manta que dice Amazon.com pintada con un bote de aerosol azul. Cualquiera que se compare con aquel joven podría apreciar con razón que sus activos eran muy raquíticos, no obstante, el paso del tiempo nos demostró que el mejor de los bienes es una mente clara.

La mente emprendedora de Jeff Bezos que lo impulsó puede definirse en tres elementos importantes:

Sabe lo que pretende y está atenta. Siempre en busca de oportunidades y cuando se topa con ellas, las aprovecha. Forjó un modelo de negocios funcional y supo desarrollarlo para que abarcara cada vez más espacios.

Evidentemente, lo que para unos es una tormenta, para otros es una lluvia de oro. La pandemia generó una demanda masiva de sus servicios, lo que provocó un incremento en las utilidades del negocio, crecimiento exponencial y una de las pocas compañías a nivel mundial que creció la contratación. Por supuesto, el desarrollo inaudito de la compañía ha aumentado la atención de los reguladores, algunos de los cuales creen que se ha vuelto demasiado grande.

Eso es lo que mueve a un emprendedor del estilo de Bezos. Yo no sé si cuando tomaron esa fotografía, el hombre imaginó el éxito que le esperaba en el futuro. Me supongo que en esos momentos no dimensionaba la envergadura de su proyecto. Pero, de lo que estoy segura es de que su visión de negocios le dio la seguridad de que estaba pegando con su martillo emprendedor en el clavo de la necesidad de los usuarios.

Por otro lado, es innegable que el proyecto de Amazon se fue modificando mucho conforme paso el tiempo. El verdadero emprendedor ama más a su cliente que a su producto y si lo tiene que modificar o lo tiene que destruir para volverlo a crear y dejarlo al gusto del consumidor, lo hace sin soltar una sola lágrima. Los emprendedores como Bezos ponen la pasión y la energía en el lugar adecuado.

Por supuesto, un emprendedor como Jeff Bezos no sabe estarse quieto. Estoy segura de que antes de pensar en dejar Amazon ya estaba imaginando su siguiente proyecto. Este tipo de emprendedores son como los changuitos de la selva que van colgándose en las ramas de los árboles. Avanzan rápido, pero jamás sueltan una hasta no tener bien sujeta la otra. Este hombre no se va a retirar a escribir sus memorias, al menos no todavía.

Probablemente Bezos seguirá involucrado y al pendiente de lo que suceda en Amazon, aunque ya no se concentrará en las minucias de lo que pasa día a día en la oficina. Ahora, podrá enfocarse en aquellas iniciativas que tanto le interesan, en nuevos productos y servicios en los que ha estado pensando desde hace tiempo. Sería ingenuo creer que Bezos se va a quedar quietecito en su casa. No podemos subestimar sus habilidades para atravesar la bruma ni dejar de apreciar esa mirada de halcón que tiene para identificar oportunidades de alto valor. Creo que esa es una de las principales razones por lo que tiene sentido que Bezos extienda sus alas y salga volando del nido protector de Amazon. Se liberará de la rutina operativa para maximizar esas áreas de interés y nosotros tenemos que estar al pendiente de lo que este emprendedor trae entre manos.

Por un lado, Bezos se va, pero no del todo. Seguirá teniendo un papel de influencia en Amazon. Deja de ser el CEO pero sigue siendo el accionista mayoritario, por lo que sus opiniones continuarán pesando y serán relevantes al momento de inclinar el fiel de la balanza en la toma de decisiones. No obstante, dejará de ser el pararrayos de todos los temas controversiales de la compañía —que los hay y no son triviales, especialmente, en el terreno de prácticas laborales— y tendrá tiempo para ocuparse de sus otros proyectos de emprendimiento que no son menores.

A Jeff Bezos le interesa tener una participación más activa en el Washington Post, que es suyo y tiene la mirada puesta en las estrellas. La cadena CNN informa que irá al espacio y que tendrá una estancia de once minutos. Y, como si el hombre le estuviera dando la razón a Isaac Asimov, Bezos sigue sus instintos, pero no sólo se apega a su suerte sino que la crea y se prepara para sacarle el mejor provecho.

Muchos dicen que la era de Jeff Bezos ha llegado a su fin, yo creo que está empezando un nueva y que dará mucho de que hablar. Así son estos emprendedores que no saben quedarse quietos y que bueno que así sea.

