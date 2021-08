Personalidad de marca: dale una experiencia inolvidable a tus usuarios

Lograr que tu marca genere conexiones reales con los usuarios puede ser una tarea complicada. Sin embargo, cuando tus estrategias son customer centric, es decir, están enfocadas en ellos, esto te puede traer resultados increíbles.

El lenguaje dentro del marketing y la publicidad ha cambiado mucho y en gran parte es gracias a esto. Hoy en día, es importante generar conexiones con los consumidores, poder crear contenidos con los que ellos se sientan relacionados y que quieran ser parte de tu marca.

Si pensamos en cómo era la experiencia de usuario hace unos años, todo era muy formal o protocolar. Las marcas hablaban de “usted” sin importar que su audiencia fuera joven, te enterabas de alguna promoción mediante los medios tradicionales o quizás una valla en la autopista. Nada era tan inmediato como ahora.

Dentro de la misma evolución, nos encontramos ahora con metodologías maravillosas como el inbound marketing y filosofías como el account based marketing que, básicamente, te ayudan a captar a las personas correctas en el menor tiempo.

Entonces, uniendo el hecho de enganchar a las personas correctas con el contenido ideado para ellos y brindándoles una experiencia basada en sus gustos y necesidades, podemos decir que tenemos una de las claves del éxito.

Es por eso que tener una personalidad de marca que genere esta cercanía entre consumidor-negocio es importante y queremos ayudarte a que puedas desarrollar la tuya lo mejor posible.

A continuación, te daremos algunos conceptos y ejemplos de lo que puedes comenzar a hacer para definir una personalidad de marca que enamore a todos tus consumidores.

4 Claves para Definir la Personalidad de Marca

Establece el comportamiento y gustos de tu marca

Así como la personalidad de un ser humano se forma en los primeros años de vida, lo mismo pasa con tu negocio. Si vas empezando o estás creciendo, es el momento perfecto para definir tu personalidad.

Sin embargo, si ya tu marca tiene años en el mercado y no te ocupaste de esto antes, es importante que veas cómo te perciben tus clientes, qué personalidad reciben ellos y sobre eso podrás hacer los ajustes que creas necesarios.

Ten en cuenta que las necesidades y gustos de tu audiencia deben ser la base sobre la cual vas a definir tu comportamiento. Si tienes un público joven, activo en plataformas digitales, que consume mayormente contenido audiovisual, procura hacer que tu marca también cumpla con esas características.

De esta forma, podrás generar conexiones a través de lo emocional y lo más natural entre tu audiencia.

Te recomendamos también ir evolucionando según las generaciones lo hagan, mantente al tanto de los cambios de comportamiento de los consumidores y adáptate a la realidad de tu entorno.

Define el tipo de lenguaje y tono que tendrán tus mensajes

La buena comunicación es la base de toda relación. Seguramente ya lo sepas, pero nunca será demasiada la insistencia con que lo recordemos.

Cambiando de ejemplo, si tu audiencia es mayor y no nació y creció rodeada de tecnología, debes tener cuidado con usar un vocabulario demasiado “gen Z” porque habrá muchas cosas que no te van a entender y, aunque tus mensajes estén perfectamente redactados, no obtendrás la respuesta que esperabas con ellos.

La forma en la que te comunicas, las palabras que usas, incluso la cantidad de texto que usas tienen que ir moldeados a la realidad de tu audiencia.

Desarrolla los atributos principales que tendrá tu marca

Así como seguramente te gusta destacar los beneficios y las bondades de tus productos o servicios, también debes definirlos a nivel general sobre tu marca.

Y con esto no queremos decir que vas a crear una personalidad narcisista o que vas a presumir todo lo bueno que eres, pero tener clara tu propuesta de valor como empresa te ayudará a establecer características importantes sobre la marca.

De esta manera, podrás diferenciarte de tu competencia y resaltar de ti lo que otros no tienen o disimular del mejor modo posible lo que quizás aún es un trabajo en proceso.

Ten presente tu historia, valores e identidad gráfica

Finalmente, armoniza y logra un equilibrio entre lo que necesita tu audiencia y lo que realmente eres. Piensa en las respuestas a estas preguntas: ¿de dónde vienes, cuáles son tus valores, cuál es tu objetivo dentro del mercado?

Crear una realidad ficticia y una personalidad falsa solo para agradar al público no es sostenible en el tiempo. Es importante que tengas un equilibrio y logres transmitir, desde tu esencia, aquello con lo que las personas a las que te dirijas puedan conectar.

Asimismo, tomar en cuenta tu identidad gráfica es clave, especialmente en estos tiempos donde lo atractivo visualmente es lo que más funciona en las plataformas digitales.

Asegúrate de que tu imagen esté actualizada y transmita la esencia de lo que eres.

Hay grandes profesionales del diseño que han evolucionado a la par con el mundo y te podrán ayudar a conseguir el punto exacto entre lo que tienes para dar y lo que quiere tu audiencia.

Otra manera en la que puedes definir tu personalidad de marca es con los arquetipos de Carl Jung. Quizás habrás escuchado o leído sobre ellos, son 12 y cada uno tiene una serie de cualidades, fortalezas y oportunidades que puedes escoger como guía para lo que quieres transmitir.

Estos son: el inocente, el amigo, el héroe, el sabio, el cuidador, el rebelde, el explorador, el mago, el amante, el creador, el bufón y el gobernante.

Una vez que conozcas las características de cada uno de ellos, seguramente te sentirás identificado con más de uno y eso está bien. Lo ideal es tener de todos un poco, pero te invitamos a seleccionar tres de ellos como tus principales y, en función de eso, darle personalidad a tu marca.

Finalmente, te invitamos a analizar cuáles son las marcas que más te atraen dentro de tu rubro y cuya comunidad muestra una buena conexión con ellos. Esto te permitirá tener referencias y conocer la realidad de tu mercado.

Recuerda compartir esta información con tus equipos para que juntos puedan definir una personalidad inolvidable para tus usuarios.

