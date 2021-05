Preparacionismo: el legado del Covid-19

No creímos que algo así pudiera pasar. Nunca nos informaron. No sabíamos que estaba pasando. No lo imaginamos. ¿Quién lo hubiera creído? No lo pensé. No estábamos preparados. La crisis nos tomó desprevenidos. Todas estas frases las oímos miles de veces durante la crisis originada por la pandemia.

Gobiernos, empresas, organizaciones, familias y las personas se enfrentaron a la más profunda y compleja situación de emergencia en la historia reciente. Incredulidad, escepticismo, paralización, espasmo, miedo, incapacidad, demagogia, incertidumbre, dolor y luto nos desbordaron.

No hemos superado esta situación, sus efectos brutales y profundos en todos los ámbitos nos seguirán pegando durante las décadas por venir. No existe certeza sobre el futuro y los expertos coinciden en que el riesgo de una nueva pandemia es alto.

El encierro, el percance y la recesión económica nos dejan lecciones: debemos ajustar nuestro estilo de vida, tenemos que tomar medidas, pensar, planear, ahorrar, visualizar los escenarios más inverosímiles, creer hasta en lo improbable y estar listos para actuar ante lo inimaginable. De ahí surge el preparacionismo, conversemos sobre ello:

El preparacionismo no es ni obsesión, ni paranoia, hipocondría o miedo extremista. Por el contrario, es control, madurez, prevención, visión, capacidad de respuesta y anticipación aplicados en la vida cotidiana, los mercados, los negocios, los estudios, el hogar, el servicio público y el trabajo.

¿Tienes una lista de contactos confiables y reales a los que puedas recurrir en una emergencia?; ¿conoces los protocolos de respuesta en tu sitio de trabajo?; ¿qué harías ante la pérdida de clientes?, ¿cuentas con ahorros, reservas y activos para el futuro?, ¿de verdad solo vives por inercia?; ¿estas listX para trabajar 20 horas continúas?

Saber, conocer, informarse, coordinarse, colaborar, entender, respetar, apoyar, comunicarse, cooperar, cuidarse y cuidar a los demás, lidiar con el aislamiento, mantener la calma, saber que hacer, suena a sentido común, pero fue exactamente todo lo que falto durante la crisis. Simplemente, es hora de que todos nos propongamos revertirlo.

Tomar conciencia y actuar en consecuencia. Sin duda, miles de contagios, accidentes y perdidas se hubieran evitado si desde un principio se hubiera actuado de manera responsable, solidaria, contundente y estratégica.

El preparacionismo esta basado en una intensa revisión de nuestras capacidades para responder ante una crisis, en un severo cambio de actitudes y en la eliminación de hábitos negativos que pueden derivar en afectaciones a nuestra persona, nuestro empleo y nuestra vida.

Hacer ejercicio, comer sanamente, meditar, estudiar llevados a su máxima expresión y combinados con un sentido preventivo y coordinado. Rutinas de ejercicios explosivos, aumento de la fuerza y la resistencia combinados con métodos de defensa personal avanzados. Aprender a usar herramientas, kit sanitario, lista de mercado, primeros auxilios, orientación, comunicación con los vecinos y los amigos, que nada te tome desprevenidX.

Reflexiones y condiciones mínimas que se nos escaparon pero que ya no podemos postergar ¿Cómo fortalecer tu sistema inmunológico? ¿cómo aumentar tu resistencia a diversas enfermedades? descartar los alimentos, sustancias, personas y ambientes que te dañan, vivir la amistad auténtica, valorar a la familia, sanar, perdonar, conciliar, convivir en paz.

Equipos de trabajo bien coordinados, exploración constante de nuevos mercados, innovación, evolución, austeridad, capacitación permanente, sanidad, seguridad, trabajo remoto, innovación tecnológica, eficiencia, ahorro, progresión por escalas, análisis prospectivo, planeación de futuros; los mecanismos que toda empresa debe incluir en su desarrollo.

La vida cambió y seguirá cambiando sin punto de retorno. El preparacionismo rechaza la resignación, detesta la mediocridad, rompe la inercia y descarta el conformismo. No hay vuelta al pasado, el presente es lo único que tenemos; nuestro futuro depende de lo que hagamos aquí y ahora.

Levante y haz, muévete, intensidad, ritmo, energía. No pospongas nada, cada minuto cuenta, toda nuestra vida debe ser valiosa. Somos lXs dueñXs de nuestro destino, no podemos dejar nada al azar; hasta la fe requiere de esfuerzo; voluntad, confianza en nosotros, seguridad, asertividad, fortaleza interna, no añores regresar a lo viejo, mejor enfócate en construir lo nuevo, ahora, ya¡¡

No te hundas en la memoria de lo que ya se fue; concentra tus fuerzas en lo valioso de las oportunidades, abre las opciones, forja tus posibilidades. Guarda los recuerdos con respeto, orgullo y gratitud, ahora visualiza con pasión y visión a donde quieres llegar, haz un inventario y ponte a trabajar para lograrlo, eso es preparacionismo.

Estar siempre alertas, listxs y preparadXs nos hace libres, fuertes y capaces. El preparacionismo es volver a los fundamentos de la humanidad exploradora, emprendedora, resiliente, vitalizada, poseída por la búsqueda de nuevos horizontes, lista para salir de la cueva y vagar por caminos inciertos, llenos de peligros, con los recursos de sus habilidades, capacidades y herramientas propias.

El preparacionismo es explorarnos interiormente, reconstruirnos, sanarnos, reponernos, alimentar nuestra confianza con la seguridad de nuestros recursos, afinando nuestros sentidos, entrenando para actuar ante cualquier obstáculo, imprevisto o situación inédita que se nos presente. El preparacionismo es liberarnos de los condicionamientos y los prejuicios, respondiendo yo sé, yo soy capaz, yo puedo dirigir, guiar, ayudar, nada me doblegará, me preparé para esto, soy líder; aun en la tormenta conservaré mi fuerza, estoy listX.

