Tres aspectos que deben estar en la agenda del CEO en 2022

Sin lugar a dudas las empresas han aprendido las lecciones que la pandemia provocó en los últimos dos años. La 25° edición de la Global CEO Survey 2022, capítulo México muestra que hay un optimismo real por parte de los directores generales, tanto en el país como en el mundo por una mejoría en la economía global y, por consecuencia, en sus perspectivas de ingreso.

Los CEO deben considerar que el crecimiento de sus empresas tiene que ir ligado por una transformación, no solo tecnológica y operativa, sino también por un cambio en el liderazgo. En sus agendas deberían incluir lo siguiente:

Fortalecer la ciberseguridad

Los ciberataques son una amenaza real y latente en 2022. Ante esto, siete de cada 10 directores generales señalaron los riesgos cibernéticos como su principal amenaza.

Los CEO junto con el CISO/CIO tendrán que liderar una estrategia de ciberseguridad que sea lo suficientemente robusta para prevenir ciberataques y que aporte resiliencia para remediar oportunamente incidencias. Además, la capacitación a todos los colaboradores en temas de ciberseguridad será esencial para prevenir riesgos.

Los CEO deben asumir la estrategia de ciberseguridad como suya, no solo porque fortalecerá el crecimiento de la organización, también porque brindará confianza con sus accionistas, clientes y empleados.

Priorizar la fuerza laboral

La pandemia acentuó los desafíos sociales más críticos en México y el mundo, uno de ellos es la desigualdad social. Los encuestados indicaron que este tema podría inhibir a las empresas en vender sus productos o servicios, así como afectar la atracción y retención del talento con habilidades clave.

Aunque en México no hemos observado un tema como la gran resignación, como en Estados Unidos, si debemos considerar que el bienestar y el desarrollo de las personas debe ser prioridad en la agenda.

Tenemos que continuar brindando un espacio seguro para nuestra gente, y no solo me refiero a proteger a nuestros colaboradores contra los potenciales riesgos a la salud que provoca la pandemia, también en permitir un espacio para que las personas puedan desarrollar su máximo potencial, esto significa continuar invirtiendo en sus habilidades tanto tecnológicas como no tecnológicas.

Los CEO deben propiciar un ambiente diverso e inclusivo para la fuerza de trabajo, es un asunto que no solo el personal demanda, también los clientes.

Concientizar los aspectos de ESG

La manera de hacer negocios en la próxima década estará marcada por los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), ya que estos podrían afectar a las empresas en su forma de operar, innovar y vender.

Al respecto, solo 17% de los CEO indicó estar extremadamente preocupado por los riesgos del cambio climático, y solo un 26 y 21% señaló tener compromisos de neutralidad en carbono y de cero emisiones netas de carbono, respectivamente.

Los CEO deben tomar un rol más activo para liderar con propósito las iniciativas que mitiguen los efectos del cambio climático, aminoren los desafíos sociales y tengan un gobierno corporativo robusto.

El liderazgo de los CEO permitirá transformar y fortalecer a sus empresas en un entorno incierto, pero con posibilidades retadoras y gratificantes.

Ana Paula Jiménez es socia directora en PwC México*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.