Regreso a clases a distancia “el reto de innovar”

En la actualidad, las telecomunicaciones pasaron de ser un simple medio de entretenimiento a una fuente de conocimiento, los estudiantes se enfrentan al primer cambio significativo en torno a la educación, mismo que nos abre la puerta casi obligatoriamente a los temas de tecnología e innovación. Esta contingencia sanitaria puso a maestros, alumnos, padres de familia y autoridades en una emergencia educativa, donde en la mayor parte del territorio nacional no estábamos preparados para cambiar el esquema tan rápidamente.

El ciclo escolar 2020-2021 inició el pasado 24 de agosto en la modalidad a distancia, el regreso a clases para estudiantes de educación básica es a través de televisión y radio, con la asistencia de libros de texto y cuadernillos. Se transmitirán a través de 6 canales de televisión con cobertura nacional pertenecientes a las empresas Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Milenio Televisión, con esta nueva modalidad se impartirá educación a distancia a través de plataformas digitales a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares.

Para las personas con discapacidad auditiva y visual, las transmisiones tendrán a un intérprete de señas y habrá libros en braille.

El funcionamiento óptimo del nuevo modelo educativo recae principalmente en los docentes, ya que éstos juegan un papel clave para el acompañamiento en el proceso. Se tuvieron que implementar metodologías para que tanto alumnos como docentes tengan habilidades de aprendizaje fuera del aula; es decir, un modelo educativo que combina lo mejor de las clases presenciales y lo llevan a un ambiente virtual.

LOS RETOS

En esta primera etapa de Aprende en Casa, un 53 por ciento de los niños y jóvenes siguieron sus cursos por Internet, cifra que se espera superar en el año escolar. Para ello, se habilitó un micrositio para tener acceso a archivos electrónicos, páginas temáticas, así como materiales educativos en versión digital; videos, audios, documentos, guías de estudio, infografías, GIF educativos, calendario escolar, folletos, y consejos.

Sin duda este regreso a clases representa para algunos estudiantes un reto emocionante y la oportunidad de aprender nuevas habilidades con el uso constante de herramientas tecnológicas y para otros una barrera digital que parece hacerse más alta con la falta de recursos. Sin embargo, para la mayoría, resulta un poco complicado el funcionamiento de estas herramientas, ahora no sólo los niños aprenderán a tomar clases a través de un dispositivo, también padres de familia aprenderán a apoyar a sus hijos y conocer las plataformas de trabajo, el rol docente es fundamental para cumplir con el propósito del entorno virtual, deberá ser guía y promotor de la dinámica del proceso educativo. El perfil docente en esta modalidad debe reunir características como: sujeto creador, elemento motivador, conciliador, promotor de la participación y la integración, observador del proceso de aprendizaje e impulsor de ideas.

El uso de canales de televisión gratuita para la estrategia educativa es un reflejo de que el alcance de otras tecnologías, como internet, es aún pobre en el país. La base de la estrategia educativa mientras dure la pandemia es el uso de internet para acercar a maestros y alumnos, sin embargo, 20 por ciento de la población estudiantil no tiene acceso a este servicio, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se debe contar con requerimientos técnicos básicos; un dispositivo electrónico que permita el almacenamiento, transporte y transformación de la información, una conexión de Internet que permite descargar y subir datos, respaldo de la información y electricidad. Las instituciones deben garantizar la disponibilidad de recursos técnicos incluyendo mantenimiento de plataforma virtual y servidores, bases de datos, anchos de banda, funcionamiento del hardware y software, entre otros.

Hoy en día se utilizan diferentes aplicaciones para la elaboración de recursos y tutoriales para aprender a utilizar las plataformas, se incrementó la comunicación entre padres de familia por chat y el uso de correos, los niños ya no solo tienen cuentas habilitadas de juegos online, ahora cuentan con un correo institucional que les integra en un mundo que parecía ser solo de adultos.

El uso de internet se convierte en uno de los retos importantes, no solo para los estudiantes de casa, también para las empresas que ofrecen el servicio, pues ahora los estándares de calidad deben ser más altos para garantizar la satisfacción de usuarios.

Es tiempo de permanecer unidos y aprender a utilizar de manera responsable estas nuevas tecnologías, sin olvidar que jamás podrán sustituir el valioso trabajo de los maestros, ya que la escuela no sólo se trata de transmitir conocimientos sino también de brindar un espacio para que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollarse libremente y aprender a convivir en sociedad.

Esta nueva forma de aprendizaje fomentará más la curiosidad por las tecnologías y el arte de innovar dando como resultado mentes emprendedoras y con el conocimiento adecuado para seguir transformando.

