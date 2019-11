Reino Unido ordena la suspensión inmediata del fracking

Reuters.- Reino Unido impondrá una moratoria inmediata al fracking, anunció el gobierno este sábado con el argumento de que la controvertida técnica de extracción de gas podría causar demasiadas alteraciones a comunidades locales por temblores de tierra.

La medida podría ganar apoyo para los conservadores del primer ministro Boris Johnson en distritos electorales en el norte de Inglaterra donde se había planeado el fracking, pero los laboristas de la oposición dijeron que la iniciativa era un “truco” antes de las próximas elecciones de diciembre.

El gobierno había manifestado previamente su apoyo a la industria del gas de esquisto, el cual se obtiene con la técnica prohibida, mientras busca formas de reducir la dependencia del país a las importaciones de gas natural que se utiliza para calentar alrededor del 80% de los hogares del país.

Pero el fracking, que implica extraer gas de las rocas al romperlas con agua y productos químicos a alta presión, enfrenta el feroz rechazo de los ambientalistas, quienes dicen que esta práctica incumple el compromiso de Reino Unido de alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050.

La secretaria de negocios, Andrea Leadsom, dijo que el gobierno no podría descartar impactos en las comunidades locales en el futuro si el fracking continuara.

“Siempre hemos tenido claro que seguiremos la ciencia”, dijo a la radio BBC. “No podemos estar seguros de que el gas de esquisto pueda extraerse de manera segura y, por lo tanto, debemos imponer esta moratoria hasta que la ciencia cambie”.

El anuncio del sábado se produce cuando Johnson se prepara para una elección el 12 de diciembre. Las propuestas para desarrollar fracking en varios escaños marginales en el norte de Inglaterra se tendrán que posponer.

“La pausa temporal del fracking de los conservadores es un truco electoral para tratar de ganar algunos votos”, dijo en un tuit el líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn.

“Boris Johnson describió el fracking como ‘una noticia gloriosa para la humanidad’. No podemos confiar en él. Los laboristas prohibirían el fracking. Ese es un cambio real”.

