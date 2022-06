Robo de contenedores fue a empresa con apenas 8 meses de operación

Sólo pasaron ocho meses desde que el empresario Jesús Alonso Mireles González creó la compañía Maniobras Alfonso Mireles para que fuera blanco del crimen organizado, el cual le robó 20 contenedores con oro, plata y televisores de su patio privado en Manzanillo, Colima.

El 4 de noviembre de 2021, Maniobras Alfonso Mireles fue creada para transportar residuos remanentes y desechos peligrosos, así como objetos voluminosos para su traslado por carreteras y caminos de jurisdicción federal o local con permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCIT), de acuerdo con información en poder de Forbes México.

También, la compañía ofrecía el servicio transporte puerta a puerta de carga seca, refrigerada, en furgones, contenedores y caja completa, así como de maquinaria y equipo de alto peso, de gran volumen y dimensiones, bodegas frigoríficas secas y espacios al aire libre, distribución de mercancías local nacional o internacional.

La empresa apoyaba en proyectos especiales para la importación o exportación, la tramitación de permisos especiales en origen y destino, la certificados de origen, liberación de cargas en cualquier puerto mexicano o frontera y asesoría aduanal, legal y fiscal.

Y vendía seguro de mercancías con el respaldo de aseguradoras registradas, el servicio de embalaje o re-embalado de mercancías, servicios de almacenamiento y de etiquetado de mercancías y servicio de almacenamiento, resguardo, maniobras para todo tipo de mercancías, carga y descarga.

Jesús Alonso Mireles González y su socia Paulinas Guadalupe Zamora Ventura gastaron 50 mil pesos para crear Maniobras Alfonso Mireles, la cual tiene una duración de 99 años. Mireles González quedó como administrador único de la empresa.

Al 5 de junio de 2022 —día del robo—, la compañía, que fue creada con la idea de consolidarse en la prestación del servicio público federal de carga general, aérea y marítima, no operaba dentro de los recintos autorizados por la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) ni figuraba en el padrón de agentes aduanales.

Según la Secretaría de Marina (Semar), Maniobras Alonso Mireles contaba con el permiso del gobierno de Manzanillo para realizar sus actividades, por lo que quedaba fuera del área de responsabilidad de la dependencia a cargo de José Rafael Ojeda Durán.

El gobierno de Manzanillo no había hecho público el permiso de operación al 15 de junio de 2022 de la empresa propiedad de Jesús Alonso Mireles González.

Tampoco existe algún registro en los permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes y la Secretaría de Marina para que opere la compañía Maniobras Alonso Mireles.

El robo de los contenedores

La Secretaría de Marina informó que los 20 contenedores robados se encontraban en un patio perteneciente a un particular y no dentro del recinto portuario del Puerto de Manzanillo.

Por una orden presidencial, el Puerto de Manzanillo es vigilado y cuidado desde hace varios meses por elementos de la Secretaría de Marina.

“La protección y seguridad de las mercancías en este tipo de instalaciones, se encuentran a cargo del personal propietario de citado lugar (seguridad privada)”, comentó la Semar.

Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dijo que detrás del robo de 20 contenedores de un patio privado de Maniobras Alfonso Mireles en Manzanillo hubo “una operación de delincuencia organizada”.

“Se abrirá una investigación para ver si no hay, si hay o no hay funcionarios” detrás del robo de los contenedores, agregó el ex subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Donde ocurrió este robo (de Maniobras Alfonso Mireles) no es responsabilidad del gobierno, ya que no es un recinto público y vamos a esperar a que se hagan las investigaciones”, declaró el funcionario.

Las autoridades federales, como la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas, tienen la responsabilidad de vigilar permanentemente la aduana y capitanía de puerto, acotó el jefe de la ANAM.

“No podríamos decir que hay una responsabilidad directa de la Secretaría de Marina, recuerden que en la ciudades hay otros órdenes de gobierno como autoridades estatales y gobiernos municipales que coadyuvan en este caso”, dijo Duarte Olivares.

—¿En la Agencia Nacional de Aduanas hay personas bajo investigación y que están declarando sobre este robo de contenedores? — se le cuestionó al titular de la ANAM.

—No. En este momento no ha sido llamado a declarar ningún funcionario de aduanas, vamos a esperar y vamos a poner a disposición de las autoridades, lo que nos pidan. Nosotros tenemos por ejemplo mucha información de todos los días de seguridad, lo que sea necesario se va a poner a disposición. No sé si ya está abierta la investigación, recordemos que los trabajos de la fiscalía tienen ciertas secrecía hasta en tanto de funcionarios o particulares sean llamados a declarar o a rendir testimonio.

