Roche ve a México como hub de investigación de medicamentos

La farmacéutica Roche anunció que invertirá 289 millones de pesos (mdp) durante 2022 en el país y planea llegar hasta los 560 mdp para 2024, con el objetivo de impulsar la investigación clínica enfocada en la producción de medicamentos para tratar enfermedades oncológicas, hemofilia, enfermedades de baja prevalencia y enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, alzheimer y oftalmología.

“La inversión se destinará a investigación clínica fase II y fase III para que el producto se apruebe porque no todos los pacientes responden de manera similar. Es importante que México como país tenga una representación en estudios clínicos como los países europeos”, explicó Andrés Bruzual, general manager de Roche Farma, en entrevista para Forbes México.

En ese sentido, especificó que la farmacéutica se encuentra trabajando de cerca con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para ver de qué forma pueden reducir los tiempos de aprobación y los protocolos técnicos con los cuales se aprueban las investigaciones y medicamentos.

“A veces se abre un estudio a nivel global y tenemos un periodo de reclutamiento de pacientes y si la Cofepris no aprueba el protocolo nos quedamos fuera y tratamos cómo reducir estos tiempos, de hecho ha mejorado porque estábamos cerca de 190 días y ahora estamos en 120 días, pero necesitamos reducirlo mucho más para ser competitivos. México perfectamente se podría convertir en un hub o centro de referencia en la región si se toman ciertas medidas para mejorar los tiempos de aprobación (en los estudios y pruebas clínicas)”, añadió Bruzual.

En cuanto la aprobación del expediente clínico digital que en países desarrollados como Estados Unidos se autorizó en 2014, el directivo de Roche reconoció la importancia de impulsar un sistema único en México que facilite el manejo y tratamiento de los pacientes, ya una de las barreras en el país es el “sistema de salud fragmentado”.

“Se tiene que empezar con un cambio de mindset en el sentido que mientras sigamos viendo a la salud como un gasto, esa es la principal barrera. Una vez que todos, la sociedad, gobierno, academia, iniciativa privada la veamos como inversión va a facilitar el hacerlo posible. La salud tiene que ser un trabajo multidisciplinario para ver cómo mejorar”, indicó.

Sobre los planes de Roche para democratizar la salud, Bruzual aseguró que los esquemas de patentes impulsan nuevas terapias de investigación, sin embargo, reconoció que bajar el precio de los medicamentos no es garantía para su acceso, pues hay más factores que valorar.

“El precio no es el único factor para democratizar la medicina porque hay medicamentos que han bajado hasta un 80% y todavía no llegan a los pacientes que los necesitan porque existen múltiples factores para eso. El gasto en México en medicina del gasto total de salud es de alrededor del 16% y si reduces eso todavía te queda un 84%, no es un tema solamente de precios sino de cómo se aborda el tema de salud de forma holística”, finalizo el general manager de Roche Farma.

