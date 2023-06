Rusia vuelve a capturar la atención de los inversores tras el motín del fin de semana

Reuters.- Algunos inversores estaban atentos a las repercusiones de un motín abortado en Rusia el sábado, y esperaban un movimiento hacia activos de refugio seguro como los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el dólar cuando los mercados abran más tarde el domingo.

Mercenarios rusos fuertemente armados, dirigidos por Yevgeny Prigozhin, antiguo aliado del presidente Vladimir Putin y fundador del ejército Wagner, avanzaron hasta Moscú tras tomar la ciudad de Rostov, pero luego detuvieron su avance. Los mercenarios se retiraron de Rostov el sábado por la noche.

Los mercados financieros han sido a menudo volátiles desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que geolpeó a los mercados y las finanzas mundiales, ya que los bancos y los inversores se apresuraron a reducir su exposición.

Tras los acontecimientos del sábado, algunos inversores dijeron que estaban centrados en el impacto potencial para los activos de refugio seguro como los bonos del Tesoro de Estados Unidos y en los precios de las materias primas, ya que Rusia es un importante proveedor de energía.

“Queda por ver lo que ocurre en los próximos uno o dos días, pero si persiste la incertidumbre sobre el liderazgo en Rusia, los inversores podrían acudir en masa a los activos de refugio”, dijo Gennadiy Goldberg, responsable de estrategia de tasas de interés estadounidenses de TD Securities en Nueva York.

La acción despertó la atención en todo el mundo y reavivó un viejo temor en Washington sobre qué ocurriría con el arsenal nuclear ruso en caso de una crisis interna.

“Los mercados no suelen responder bien a los acontecimientos que se están desarrollando y son inciertos”, en particular en relación con Putin y Rusia, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

“Si la incertidumbre aumenta, veremos que los bonos del Tesoro suben, el oro sube y el yen japonés tiende a subir en situaciones como ésta”, dijo Krosby, mencionando los típicos activos de refugio que los inversores compran cuando aumentan los riesgos.

Alastair Winter, Estratega de Inversión Global de Argyll Europe, dijo que aunque la desescalada significaba que los mercados podrían ahora no reaccionar mucho, “Putin ha sido claramente debilitado y habrá más acontecimientos”.

En su opinión, el dólar estadounidense encontraría “cierto apoyo a medida que el mercado vuelva a especular sobre las subidas y bajadas de tasas de interés y la recesión en las distintas economías”.

Erik Myersson, estratega jefe de mercados emergentes de SEB, dijo que los mercados de materias primas, al ser el principal canal de transmisión de las conmociones políticas rusas a los mercados mundiales, serían sensibles a los acontecimientos futuros.

“Podríamos ver un movimiento en los activos ucranianos y los países de mercados emergentes que dependen mucho del grano ruso o podrían ser proveedores de combustibles fósiles”, agregó.

En los últimos meses, las acciones han seguido una trayectoria mayoritariamente alcista, lo que, según algunos, podría hacerlas más vulnerables a una venta masiva. En lo que va de año, el S&P 500 ha subido un 13%, aunque ha perdido fuelle en los últimos días con las tasas de interés en el centro de atención.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció un testimonio la semana pasada en el que señaló que se avecinaban más subidas de las tasas de interés.

Rich Steinberg, estratega jefe de mercados de Colony Group en Boca Ratón, Florida, dijo que “los mercados tratarán esto como otro riesgo geopolítico”.

Tina Fordham, fundadora de Fordham Global Foresight, dijo que esperaba poco impacto inmediato.

“Pero hay más sensibilidad y conciencia por parte de los participantes del mercado de que este aumento de la tensión interna en Rusia podría traducirse en un evento de mercado; habrá una observación cautelosa”, dijo.

