Samuel García niega usar dinero ilícito; PRI acusa que investigación de FGR es un distractor

Samuel García Sepúlveda, candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, negó que esté usado dinero ilícito para impulsar su campaña, ya que su único delito es ir arriba en las encuestas electorales.

“El día en que una autoridad competente me requiera(…) me presentaré para aclarar cualquier tema, porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, declaró el senador de Movimiento Ciudadano con licencia.

“Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”, comentó el político regiomontano.

Clemente Castañeda, presidente de Movimiento Ciudadano, recordó que el primer lugar en las preferencias electorales de Samuel García puso al PRI, PAN y Morena muy nerviosos.

Insistimos, eso de que @samuel_garcias vaya en primer lugar de las preferencias electorales los tiene muy nervios. Una vez más lo decimos: Presidente, saque las manos del proceso electoral. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 11, 2021

Samuel García comentó que desde hace varias semanas comenzó a recibir ataques de delitos a diestra y siniestra. Esos ya son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel García Mascorro; de su esposa Mariana Rodríguez Cantú; y del padre de ésta, Jorge Jorge Gerardo Rodríguez Valdés”, informó la entidad a cargo de Alejandro Gerzt Manero.

Los familiares de Samuel García Sepúlveda son investigados por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales, dijo la FGR.

La Fiscalía agregó que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener a la brevedad posible la determinación jurídica que proceda en este caso.

Las denuncias recibidas por la Fiscalía General de la República vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria.

El 20 de abril de 2021, Adrián de la Garza Santos, candidato a gobernador por la coalición PRI-PRD de Nuevo León, interpuso una denuncia en contra de su contrincante de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepulveda por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita para la adquisición de inmuebles.

El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. — Samuel García (@samuel_garcias) May 11, 2021

El PRI responde

Mientras, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que la investigación de la FGR es una distractor para evadir “su responsabilidad en la Linea 12 del Metro”.

2/2 Nuestra campaña es una campaña apegada a la ley y cumpliremos nuestras propuestas. También exigiremos respuestas del grave accidente del @MetroCDMX. ¡Vamos para adelante con todo! ¡Vamos a ganar #NuevoLeón! — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 11, 2021

Hasta el momento, el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, no ha dicho nada. Solo por la mañana denunció que algunas personas que lo apoyan están siendo hostigados por supuestos empleados federales para tratar de dañar su candidatura.

“Sé que ya hay gente de la Fiscalía de la República -todo este fin de semana, y seguramente por órdenes de Morena y de su presidente- han estado acosando a muchos ciudadanos de este estado: tratando de sacarles alguna declaración para incriminarme, porque me quieren descarrillar de esta contienda” dijo.

