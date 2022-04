Santander no quita el ojo de Banamex; ‘existen múltiples opciones’ para financiarla

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, reiteró el interés del banco para participar en la compra de Banamex, de hecho, aseguró que existen múltiples opciones para financiar una operación como esta.

“Nuestra presidenta ha dicho las condiciones, nuestros requerimientos para participar y vamos a analizar la transacción. Nada que añadir en este momento porque no tenemos información adicional a la que ya es pública, y el proceso oficialmente no ha comenzado, de acuerdo con lo que sé”, afirmó.

Durante una llamada con analistas por sus resultados financieros del primer trimestre de 2022, José Antonio Álvarez comentó que desconoce quiénes podrían estar interesados en Banamex, ya que en este momento aún no lanzan la transacción.

“Estas operaciones se lanzan cuando a uno le invitan y tienes que firmar lo que se llama NDA (acuerdo de no divulgación), una vez que firmas te dejan entrar a los datos, y entonces en ese momento se sabrá quién está interesado o quién no, por lo tanto, no tengo ni idea, no puedo comentar”, explicó.

Sin embargo, comentó que existen múltiples opciones y mucha flexibilidad para financiar una operación como lo sería la compra de Banamex, aunque descartó la emisión de acciones por parte del banco.

“¿Cómo se financia esto en un grupo como Santander, una operación de 4 o 5 millones? Hay múltiples opciones y mucha flexibilidad, cuando la operación ocurra, no pienso que es una operación de mañana, esta es una operación que desconozco, pero desde fuera tiene más bien la idea de que puede ser final de 23-24, por lo que ha dicho Citi, no sé a qué velocidad quieren rodar el proceso, pero nosotros hemos definido estas condiciones y esas condiciones se mantienen”, aseguró.

Además, destacó que Santander tiene una buena relación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de hecho, recordó que su presidenta se reunió la semana pasada con el mandatario.

En febrero pasado, la presidenta del banco español, Ana Botín, aseguró que si bien no necesitan comprar un banco para seguir creciendo en México, esperan participar en el proceso de venta de Banamex.

“Déjenme ser muy clara, no necesitamos comprar para generar un crecimiento muy atractivo y rentable. Dicho esto, México es uno de nuestros principales mercados. Y esperamos ser parte de ese proceso cuando este comience, que se espera sea dentro de unos meses”, dijo Botín en su momento.

