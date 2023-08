Santiago Creel dejará la presidencia de la Cámara de Diputados el 14 de agosto

Santiago Creel dejará este lunes la presidencia de la Cámara de Diputados, pues dijo que le dedicará tiempo al proceso que realiza el Frente Amplio por México -formado por el PAN, PRI y PRD- para elegir a su candidato presidencial.

“Es la última vez que estaré presidiendo una sesión en la Cámara de las y los Diputados. Como ustedes saben, estamos en un proceso interno para buscar la coordinación de Frente Amplio por México y esto me hace pedir licencia a mi cargo como presidente de la Mesa Directiva; además, pedir licencia como diputado federal”, señaló.

Durante la Plenaria del Modelo Legislativo de las Juventudes Universitarias 2023, comentó que esta decisión la tomó por ética, ya que recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que no era necesario separarse de su cargo para participar en el proceso que realiza la oposición.

“Nadie puede servir a dos señores a la vez”, señaló.

Sin embargo, manifestó que antes de formalizar su salida y en su calidad de presidente de San Lázaro pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atender inmediatamente la impugnación que presentó la oposición en contra de la reforma que reemplaza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

“Esto es una buena noticia para todos los integrantes de la comunidad científica del país, porque le he pedido a la Corte que con carácter de urgencia puedan revisar el asunto que tiene que ver con el sistema de investigación científica que esta impugnado desde el punto de vista de acciones legislativas y amparos. He pedido a la Corte pueda de manera inmediata resolver. No podemos poner en riesgo a la comunidad científica”, declaró.

Santiago Creel es uno de los cuatro semifinalistas para encabezar la coordinación del Frente Amplio por México. El ganador se convertirá en el candidato presidencial de la oposición.

