Se bajan candidatos y aliados del bloque opositor porque ya descubrieron la simulación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este martes que algunos políticos considerados como potenciales candidatos del bloque opositor así como aliados intelectuales poco a poco se han retirado debido a que ya se dieron cuenta que el método de elección del candidato presidencial de la alianza Va por México es un truco, una simulación.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reiteró que la cúpula oligarca que está aglutinando al PAN, PRI y PRD, será quien elija al abanderado presidencial ignorando los deseos de la ciudadanía.

“Es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, si por eso ya les voy a decir antes. Espérense, no, no, no, no, no… es que tienen que mostrar más el cobre. Tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando, ya se dieron cuenta del truco.

“Es una minoría la que está decidiendo porque lo que quieren es regresar por sus fueros. Hay una minoría que se acostumbró a la corrupción, no quieren dejar de robar y quieren reconquistar el gobierno, para seguir medrando. No le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo, su dios es el dinero”, acusó el mandatario federal.

Tras el anuncio del método por el que la alianza Va por México elegirá a su candidato presidencial, uno de los perfiles que sonaban para la candidatura era el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien el domingo decidió bajarse debido a que su deseo es concluir su mandato con varios proyectos de infraestructura en marcha.

“La alianza necesita y merece una candidata o candidato de tiempo completo”, sostuvo ayer el mandatario local.

Personajes del PAN, como Felipe Calderón, consideraron que la ruta que planteó la alianza opositora tiene deficiencias como la declaratoria de preferencia al firmar por uno de los aspirantes.

El escritor Sergio Aguayo también decidió mantener distancia de la ruta de la alianza opositora al considerar que el método de elección sería mediante una consulta abierta a la ciudadanía y que él, como cabeza del Frente Cívico Nacional, se encargaría de diseñar y aplicar.

Las senadoras panistas Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez manifestaron dudas sobre el método que emplearán sus partidos para la elección del abanderado presidencial. Por ejemplo, Gálvez se decantó por promover el voto electrónico en tanto la legisladora sonorense exigió a la dirigencia de los partidos aclarar el financiamiento ni recurrir a prácticas clientelares.

El sábado, los órganos internos del PAN, PRI y PRD aprobaron el método que seguirán para elegir a su candidato presidencial de 2024. Al estilo Morena elegirán a su candidato presidencial antes de las fechas que marca el Instituto Nacional Electoral (INE), pero bajo el nombre de representante de la Construcción del Frente Amplio Opositor.

El método estará conformado por tres fases que se realizarán del 26 de junio al 3 de septiembre con el fin de que en este último mes ya tengan a su “representante”. Todo este proceso será solventado con los recursos obtenidos para las prerrogativas ordinarias de los tres partidos.

