México no propondrá abandonar el TMEC: Marcelo Ebrard

México espera resolver una disputa comercial con Estados Unidos antes de que el asunto llegue a un panel de arbitraje, además descartó que el gobierno vaya a proponer abandonar el TMEC, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El funcionario mencionó durante un mensaje que su escenario básico era llegar a un acuerdo, mientras autoridades conversan sobre la queja presentada por Estados Unidos contra los planes de México para fortalecer el control estatal de la energía a expensas de las empresas privadas.

“A los dos países nos conviene llegar a un acuerdo antes de un panel”, afirmó el canciller ante un grupo de líderes empresariales, donde también señaló que México tenía quejas sobre ciertas políticas estadounidenses.

Ebrard fue enfático en que el Gobierno no propondrá abandonar el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, conocido como TMEC, ni lo pondrá en riesgo aún si la disputa llegara a un panel.

“México no se plantearía salir del tratado, eso, por favor, quítenselo de la mente porque eso no existe, no lo vamos a hacer… en ningún momento vamos a poner en riesgo el tratado o su futuro. No tendría sentido económico, sería ir contra lo que nos conviene, lo que hemos logrado. Se resolvió firmar ese tratado, ponerlo en riesgo no sería inteligente”, afirmó Ebrard.

El 20 de julio, Estados Unidos dio a conocer su demanda, argumentando que las políticas energéticas de México discriminan a sus empresas. Canadá, por su parte, se unió rápidamente a la misma demanda.

Según las reglas del TMEC, si la queja no se resuelve dentro de un lapso de 75 días, se puede solicitar a un panel de disputas revisar los reclamos.

Con información de Reuters