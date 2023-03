Sector automotriz reprueba que AMLO amplíe regularización de autos ‘chocolate’

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la ampliación del decreto para regularizar los autos extranjeros irregulares, conocidos como “chocolate”, el representante de los los distribuidores de automotores en México manifestó la desaprobación del sector.

“La nueva ampliación hasta junio de 2023 del decreto que regulariza el contrabando automotriz que acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador no hace más que evidenciar el fracaso del mismo, ya que no es posible que en 1 año y dos meses que lleva de duración no se haya acabado con este fenómeno”, dijo Guillermo Rosales.

En ese mismo sentido, el director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dijo que el gobierno federal no ha hecho nada por cerrar la frontera a este tipo de unidades y siguen entrando por miles, lo que beneficia únicamente a las mafias que controlan su introducción y comercialización.

Esta es la tercera ocasión que el mandatario mexicano ordena la ampliación del decreto para legalizar los autos de procedencia extranjera, al considerar la medida como benéfica para los 14 estados donde opera el programa, así como para los usuarios de ese tipo de unidades.

Sin embargo, la AMDA ha advertido que la media favorece a la delincuencia, envejece el parque vehicular del país y eleva la emisión de contaminantes.

Luego de que en su conferencia diaria López Obrador informó que se extenderá el programa de regularización, el presidente ejecutivo de la AMDA acusó también que el programa ha propiciado hasta fraudes.

“Cuando se publicó el decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera el 19 de enero de 2022, el presidente se comprometió a ayudar a la gente y acabar con este problema; la realidad es que a raíz de este programa ha provocado una serie de fraudes a la población por personas y organizaciones que prometen tal regularización ante la obsolescencia del Registro Público Vehicular para atender la demanda y el fenómeno de los vehículos de contrabando se ha incrementado ante la omisión de cerrar la frontera a este tipo de unidades”, afirmó.

A pesar del más del millón de vehículos regularizados, ahora hay otro millón o más esperando la regularización o sustituyendo a los que ya se regularizaron, pero que en realidad desean permanecer en la ilegalidad, ya que tampoco se han anunciado reglas claras sobre qué va a pasar con los vehículos de contrabando que no han dejado de entrar a México y que no se regularicen después de que algún día por fin se dejen de publicar más ampliaciones al mismo, añadió Rosales.

La nueva preocupación, apuntó el líder de la AMDA, es que el presidente López Obrador anunció que como parte de esta nueva ampliación de vigencia también analizará incluir en el decreto de regularización a otros miles de vehículos que no estaban contemplados por no haber sido manufacturados en la zona del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que vendría a complicar aún más este fenómeno y a reducir los precios de los autos usados nacionales debido a la sobreoferta de vehículos de similar año y modelo.

Del 19 de marzo de 2022 al 21 de marzo de este año se han regularizado 1 millón 319,438 unidades ilegales, cifra por arriba del millón 132,751 vehículos nuevos que se han vendido entre marzo del año pasado y febrero de 2023.

El programa de regularización de autos de procedencia extranjera opera en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Durango, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Puebla.

