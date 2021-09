Sector gasolinero sí refleja ahorro en precios; se ve lejos una regulación: experto

En contraste con el sector de gas LP, el gasolinero es un mercado maduro, cuando los precios internacionales disminuyen sí lo refleja casi de inmediato al consumidor, lo mismo con la política de estímulos al IEPS de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ahorro es un impacto directo que se respeta, destacó Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence.

Por lo anterior, se ve lejana la posibilidad de que el Gobierno federal aplique la misma medida que con el gas LP de fijar precios máximos a las gasolinas y diésel, agregó.

En el gas LP, la principal crítica que se dio es que no se transmitían los descensos de precios al consumidor, aun cuando el internacional había bajado, en cambio en el sector gasolinero no se tiene este problema, explicó Montufar durante un webinar organizado por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

Además, la SCHP sí reconoce en sus fórmulas de precios lo que corresponde al costo de exportación, el cual es alto.

En su análisis, Montufar destacó que la política de estímulos al IEPS sí es eficaz, pues es un beneficio que llega al consumidor, por ejemplo, actualmente se tiene un precio promedio de la gasolina regular de 20.35 pesos por litro, de no existir el subsidio del gobierno, estaría en 22.50 pesos, es decir, 9.5% más.

“La política de los estímulos al IEPS por sí sola no tendría el efecto si no se contará con un comportamiento responsable del sector, porque es un ahorro que pudiera no transmitirlo, pudiera quedarse con alguna parte. La precisión es que se necesita de un mercado maduro para poder tener eficacia en una política de estímulo fiscal”, indicó.

La perspectiva para el próximo año es que los precios de importación sigan altos, que la inflación no cederá y que la SHCP seguirá implementando estímulos fiscales a las gasolinas, pero también habrá más competencia en el sector.

En México, el sector gasolinero se está comportando como en otros mercados internacionales obedeciendo a oferta-demanda. El CEO de PETROIntelligence comentó que, en el caso de la pandemia, bien pudieron subir el precio para compensar la baja demanda, pero no fue así, lo disminuyeron para ser competitivos.

Los gasolineros reconocieron que la madurez del mercado es por un impulso a las demandas del consumidor, pues de no atenderlas se quedarían fuera del mercado. En México, existen alrededor de 13,000 estaciones de servicio que pertenecen a 6,000 empresas diferentes.

Algo que se ha dicho desde hace varios años es que hay altos impuestos del gobierno a las gasolinas, pues comparados con otros países son mayores, al respecto Montufar dijo que esto se debe a que en México hay mucha informalidad y la recaudación es baja, entonces se impacta a otros bienes.

