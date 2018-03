En 2015, sólo el 24.8% de los mexicanos tenía algún tipo de seguro (médico, de casa, de auto). Del otro tanto que no contaba con este servicio, el 27% apuntaba a una razón válida: “Son muy caros”.

Y es que, como todo, el costo de un seguro es relativo. Aquí te va un ejemplo nada extremo:

Para un soltero que gana 30,000 pesos, un seguro automotriz de 10,000 pesos al año no es la gran cosa. Pero para alguien que gana esos mismos 30,000, que ahorró para comprarse un auto usado y mantiene a una familia de cuatro integrantes, el seguro puede esperar.

Y de hecho así es. Sólo tres de cada 10 autos en México tienen un seguro de auto, según la AMIS.

Es cierto que es más caro pagar un golpe o la indemnización de lesionados en caso de accidente, pero es humano pensar que eso no nos va a pasar a nosotros y dadas las condiciones económicas de la mayoría de las familias mexicanas, es totalmente comprensible que no prioricemos este gasto.

Además del costo, las otras razones por las cuales la gente no contrata seguros es que no saben qué son, cómo funcionan o dónde solicitarlos (25.9%), y que no los necesitan o no le interesan (23.7%).

En estas dos últimas respuestas puede haber una correlación: si no saben qué son, no saben para qué son útiles, por lo tanto, no los contratan.

Ante esto, las aseguradoras y las empresas que participan en el sector tienen el reto de explicar a todos qué son los seguros, cómo funcionan y por qué si es necesario tener uno. Eso implica transparentar la información, explicarla de la manera más simple posible, quitar letras chiquitas o hacerlas visibles, y aclarar cualquier duda a los usuarios.

En cuanto a los costos, ya hay esfuerzos que vale la pena probar. Dos empresas en México están ofreciendo el seguro por kilómetro. Incluyen las mismas coberturas que los seguros tradicionales, pero pagas “solo por lo que usas”.

Funcionan con un dispositivo que se conecta a la computadora de tu vehículo y que además del kilometraje recoge datos sobre tus hábitos de uso, por los cuales podrían premiarte o castigarte.

Además, ofrece otras ventajas, como que la aseguradora note el momento exacto de un choque u obtenga tus datos sin pedírtelos, para los trámites después de los siniestros.

Un beneficio más de la industria insurtech y una posible solución a la falta de cobertura de seguros de auto en México.

