Sempra evalúa proyecto para producir gas natural licuado renovable; se alía con japoneses

Sempra Infraestructura, una subsidiaria de Sempra, informó sobre un acuerdo con el consorcio formado por Tokyo Gas Company, Ltd., Osaka Gas Company, Ltd., Toho Gas Company, Ltd. y Mitsubishi Corporation para evaluar un proyecto propuesto de producción de gas natural (GNL) renovable, producto del reciclaje de carbono, en la costa estadounidense del Golfo de México.

De acuerdo con la empresa, este proyecto contribuirá a seguir posicionando a la región norteamericana, especialmente a México y Estados Unidos, como un actor clave dentro del mercado de gas natural e impulsor de una transición energética responsable para atender los desafíos de seguridad energética y descarbonización mundiales.

Se prevé que el proyecto produzca 130,000 toneladas anuales de gas natural renovable, que se licuaría a través de la capacidad contratada de Mitsubishi Corporation en la terminal de GNL de Cameron, en el suroeste de Luisiana y se exportaría a Japón, donde el producto se conoce comúnmente como e-metano.

El proyecto también incluiría la producción o adquisición de hidrógeno verde, así como la construcción de instalaciones para producir el gas natural renovable.

“Si el proyecto tiene éxito, podría ser el primer eslabón de una cadena internacional de suministro de gas natural licuado renovable, es decir, un gas sintético producido a partir de hidrógeno renovable y dióxido de carbono”, explicó Sempra.

El consorcio está formado por tres de las principales empresas de servicios públicos de gas de Japón y Mitsubishi Corporation, que llevan realizando estudios de prefactibilidad del proyecto desde 2022. Con la incorporación de Sempra Infraestructura, las compañías pretenden avanzar en la transición energética a través del mercado mundial de gas natural licuado renovable.

“Sempra Infraestructura tiene una fuerte alineación estratégica con los objetivos de este consorcio y está muy bien posicionada para apoyar esta oportunidad innovadora basándose en lo que hacemos bien: desarrollar infraestructura energética que proporcione a nuestros socios globales acceso a una energía segura, asequible y con bajas o cero emisiones de carbono”, señaló Justin Bird, director general de Sempra Infraestructura.

Cabe destacar que el Departamento de Energía de Estados Unidos y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón están instrumentando actualmente un Memorando de Cooperación sobre captura, utilización y almacenamiento, conversión y reciclaje de carbono, y la extracción del dióxido de carbono.

Con ello, este proyecto propuesto cumpliría muchos de los objetivos del memorando y podría complementarlo, en caso de que las políticas reconocieran el gas natural renovable como un combustible neutro en carbono.

El desarrollo de este proyecto está sujeto a la finalización de los acuerdos comerciales requeridos, a la obtención de todos los permisos necesarios y de financiamiento, así como a la toma de una decisión final de inversión, entre otros factores.

