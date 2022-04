Senado ratifica a Carlos Aysa como embajador ante críticas de la oposición

Entre críticas de la oposición que dijo ser un pago de favores políticos para obtener votos a favor de la reforma eléctrica de López Obrador, el Senado con mayoría de Morena y aliados ratificaron el nombramiento del priista Carlos Aysa González como embajador de México en República Dominicana.

El nombramiento tuvo 64 votos a favor, 44 en contra y 2 abstenciones.

En la discusión de este nombramiento, el coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez, calificó este nombramiento como pedagogía de prostitución exterior, pues criticó que esta designación del presidente Andrés Manuel López Obrador fue para obtener votos a favor de sus iniciativas.

Ello en referencia a que el hijo del ahora embajador, Carlos Aysa Damas, en último momento anunció que votaría a favor de la reforma constitucional en materia eléctrica, cuando todos sus compañeros de la bancada del PRI fueron en contra en la Cámara de Diputados.

“No se puede convertir al servicio exterior mexicano en el albañal de arreglijos políticos vanos. No se puede convertir al servicio exterior mexicano en una casa de citas para pagar favores políticos. Esta pedagogía de entregar embajadas a cambio de votos es una pedagogía de prostitución, prostitución exterior y eso México no lo merece”, dijo el senador.

En su turno, el senador priista Manuel Añorve enfatizó que su aún compañero de partido no cumple con el perfil para embajador al no tener experiencia en materia diplomática y no cuenta con trayectoria en el servicio exterior mexicano.

“Dígase lo que se diga en la tribuna: Las embajadas no pueden quedar a expensas de personas inexpertas porque podrían provocar conflictos internacionales (…) No nos engañemos de este nombramiento, llega a dos semanas de que el diputado Carlos Aysa Damas, hijo del propuesto, renunciara a su militancia (en el PRI) para sumarse a las filas del partido mayoritario, para cuidar el nombramiento de su papá como embajador. Aquí no hay casualidades”, reclamó el senador priista.

Mientras, la panista Xóchitl Gálvez, recordó que Carlos Aysa González atacaba al presidente López Obrador cuando era secretario General de Gobierno en Campeche, pues buscaba ser gobernador, y una vez que fue mandatario interino quiso quedar bien con el presidente.

La panista pidió a los morenistas no hablar mal del PRI, ya que el tricolor les está dando cuadros para sus embajadas, como Quirino Ordaz, quien era gobernador de Sinaloa y ahora es embajador de España; Claudia Pavlovich, exmandataria de Sonora y ahora es Cónsul de Barcelona, y ahora Carlos Aysa, exgobernador interino en Campeche, que fue nombrado embajador de República Dominicana.

En caso contrario, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el nombramiento ya que es facultad del presidente Andrés Manuel López Obrador de designar a los embajadores y del Senado ratificar.

“Me parece extraña tanta pasión porque el diferendo que hemos escuchado no es producto de la razón o del status jurídico o del derecho diplomático e internacional, sino más bien se trata de un diferendo político, en el que el PRI se siente ofendido con uno de sus militantes que aceptó ser embajador”, dijo el morenista.

Monreal enfatizó que solo hay un referéndum político, por lo que su partido respalda el nombramiento de Carlos Aysa como embajador ya que no hay impedimento de carácter jurídico que impida que esta persona represente a México en República Dominicana.

