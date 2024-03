Sheinbaum rechaza ‘la mano dura’ como vía para combatir la inseguridad

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum rechazó este jueves el autoritarismo como vía para combatir la inseguridad del país, e instó a impulsar una política de cero impunidad, de atención a las causas y de un Poder Judicial que funcione.

“No es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo, lo que se requiere; eso ya lo vivió México. El autoritarismo de (el expresidente Felipe) Calderón, decretando la guerra contra el narco, eso no queremos, no queremos autoritarismo; queremos justicia, que es distinto”, resaltó.

Las declaraciones de la aspirante presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se dan en medio de un evento proselitista en el municipio de Pesquería, Nuevo León, donde la noche del miércoles fueron hallados cinco cuerpos calcinados y en estado de putrefacción, además de cinco cráneos.

Claudia Sheinbaum, impulsada por Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, reviró que los abrazos son a los jóvenes y no a los delincuentes, por lo que resalto dos ejes para contrarrestar la inseguridad.

Uno de estos ejes, dijo, es la atención a las causas, pues aseguró que los jóvenes que se acercan a la delincuencia son los que “no tienen otra opción” y cambian una perspectiva de vida por una de muerte.

En ese sentido, comentó que ningún joven debe de acercarse a una práctica delictiva y eso se contrarresta con actividades culturales y educativas.

Claudia Sheinbaum señaló que ahora se desarrollará un nuevo enfoque al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para salvar a más mexicanos de la delincuencia, y anticipó que se llamará “Jóvenes Unen a México”, pues afirmó son las y los jóvenes los que unen al país.

“Trabajar contra la impunidad”

Para Claudia Sheinbaum el “segundo brazo” del combate a la inseguridad es trabajar en contra de la impunidad.

“Tenemos que seguir trabajando en cero Impunidad, que delito que se cometa, delito que es sancionado”, indicó.

Insistió que México tiene que reducir la impunidad, pero sin caer en las prácticas del pasado, del autoritarismo.

Claudia Sheinbaum destacó el trabajo que tienen que hacer las fiscalías y el Poder Judicial en general, así como la coordinación entre todos los poderes de Gobierno en el país.

“También un sistema judicial que funcione y esa tarea es de la presidenta, de los gobernadores, de las fiscalías y también del Poder Judicial’’, puntualizó al hacer hincapié en que ‘’todos somos responsables de la construcción de la paz’’.

El evento proselitista se realizó bajo los incandescentes rayos del sol; sin embargo, eso no desanimó a los simpatizantes de Claudia Sheinbaum que gritaron porras de apoyo y llevaban algunos banderines y mantas.

Con información de EFE

