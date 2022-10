Si están en contra de exoneración a Pío, que presenten otra denuncia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la exhoneración que realizó la Fiscalía de Delitos Electorales (Fede) a Pío López Obrador por recibir dinero en efectivo para financiar al movimiento que dio origen a Morena, y refirió que él no es corrupto y que si se tienen dudas que se presente otra denuncia.

“Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido según se ha aclarado o se ha dicho y pues se hizo todo este escándalo porque es en contra mía básicamente, por eso si está mal el procedimiento legal, pues que se revise.

“Si se encontró que el Ministerio Público, el juez actuó por consigna, o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia, a lo mejor la señora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia, pero no tengo nada qué ver”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Ayer, la Fede, quien dirige el morenista José Agustín Ortiz Pinchetti, concluyó que el dinero en efectivo que recibió Pío en 2015 en sobres y bolsas de papel no constituyó un delito pues no hubo “pruebas suficientes” para determinarlo.

Lee: No hubo delito electoral en caso Pío López Obrador, resuelve Fiscalía

El dinero en efectivo que el hermano del presidente recibió en aquel año fue de parte de David León, quien se desempeñaba entonces como asesor en el gobierno de Chiapas, que encabezaba Manuel Velasco, y que en el sexenio lopezobradorista fungió como Coordinador Nacional de Protección Civil.

Como parte de las indagatorias, se estableció llamar a declarar al jefe del Ejecutivo federal, ya sea de manera presencial o por escrito, sin embargo, esta diligencia no se llevó acabo pese a que el tabasqueño dijo no tener inconvenientes en presentar su versión.

-¿Qué iba a declarar?, se le cuestionó.

-Pues que no soy corrupto, eso iba a decir, cada vez que me han avisado he ido a declarar y le empiezo a pedir al MP todo lo que deseo y como siempre, denunciaba con pruebas a los que me avisaban, ya el MP no quería seguir escribiendo, por cierto vamos a ver qué dice Loret de Mola ¿No ha dicho nada? Yo ya me estoy arrepintiendo”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado