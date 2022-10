Sí habrá más denuncias contra Pío López Obrador, replica Xóchitl Gálvez a AMLO

La senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que presentará más denuncias en contra de Pío López Obrador luego de que la Fiscalía General de la República señaló que no ejercerá acción penal contra el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Para aquello que está preocupado, sí habrá más denuncias”, respondió la senadora al mandatario federal, quien por la mañana dijo “a lo mejor la senadora Xóchitl Gálvez tiene la nueva denuncia”.

En conferencia, la panista le exigió al presidente que no la rete para presentar una nueva denuncia y le pidió que mejor reconozca que Morena está llena de irregularidades y corrupción; en ese sentido, le cuestionó de dónde sacó el dinero para financiar su movimiento.

“Entregar dinero en efectivo es un acto de corrupción. Ahora no venga en retarme en presentar un nueva denuncia. Lo reto a usted a que reconozca que su movimiento que lo llevó a la silla presidencial está lleno de irregularidades y de corrupción. ¿De dónde sacaron dinero para mantener su movimiento? Visitar 2,800 municipios requiere de mucho dinero, ¿de recursos públicos, presidente? ¿Era dinero de los pueblos indígenas de Chiapas?”, enfatizó.

Además, Gálvez confió en que algún día “se hará justicia en este país para aquellos que les encanta primero los sobres”, esto, al aludir a los sobres de dinero que Pío López Obrador recibió en 2015 por parte de David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil (CNPC).

“Señor presidente, me queda claro que ustedes no son iguales, porque son peores. Mire que minimizar que su hermano recibió sobres de dinero en efectivo y decir que no era para su partido, sino para un movimiento que usted encabeza”, reprochó la senadora.

