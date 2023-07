Si Xóchitl Gálvez no despega, la oposición se pondrá más amarillista: AMLO

Pese al clima de inseguridad que se vive en diversas regiones del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es la oposición la que trata de crear un ambiente hostil y que si su candidata Xóchitl Gálvez no logra levantar, el amarillismo sobre dicho tema crecerá.

Por ejemplo, aunque ayer se registraron actos violentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde murieron dos personas en un asalto, o en Tamaulipas donde ha habido narcobloqueos; o el escalamiento de la disputa por territorios del crimen organizado en Chiapas, el mandatario federal sostuvo que en el país se han registrado días con menores tasas de homicidios dolosos.

En su gráfica diaria sobre los actos delictivos en México, López Obrador expuso que ayer, el 60% de los homicidios contabilizados, cuya cifra llegó a 16, se dieron en 4 estados del país, encabezando la lista Guanajuato, de extracción panista.

“En la mitad (de los estados del país) no hubo un solo homicidio, sin embargo, la percepción puede ser otra por el amarillismo en los medios con propósitos politiqueros. Por eso es bueno abordar el tema, porque imagínense si no logran inflar el globo, que no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl ¿qué van a hacer? Se van poner más rudos, entonces este si es bueno lo que planteas porque vienen las campañas”, alertó el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: Xóchitl Gálvez tilda a AMLO de ‘machista’ y dice que le asustan las mujeres inteligentes

Desde su destape como aspirante presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez ha sido objeto de duras criticas por parte de López Obrador, quien ha considerado que la élite política y empresarial sólo utilizan a la senadora panista porque viene de un pueblo.

Al respecto, Gálvez ha acusado que estos dichos son misóginos y constituyen actos de violencia política de género por lo que denunciará al presidente de la República por sus dichos.

“Las únicas mujeres que usted respeta es a las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa”, dijo la panista.

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado