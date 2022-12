Siempre no, Henry Cavill no volverá a ser Superman; DC tiene otros planes

A pesar de que hace menos de dos meses había anunciado que volvería a interpretar a Superman en el cine, el actor Henry Cavill y el director James Gunn, nuevo copresidente de DC Studios, confirmaron esta noche que el superhéroe recaerá en una persona distinta.

En sus redes, Cavill anunció que en una junta con Gunn y Peter Safran, el otro copresidente del estudio, le anunciaron que no regresará como Superman, pese a que el cameo que realizó en la película de “Shazam” indicaba que volvería.

“El cambio de guardia es algo que pasa. Respeto eso. James y Peter tienen un universo por construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, apuntó el actor.

“Para aquellos que han estado a mi lado a través de los años… podemos lamentarnos por un momento, pero luego debemos recordar… Superman está todavía alrededor. ¡Todo lo que él defiende todavía existe y los ejemplos que nos da están aún ahí! Mi turno de vestir la capa ha llegado, pero nunca lo hará lo que él defiende”.

A su vez, James Gunn dio a conocer que entre los proyectos de películas de DC en los que trabaja está un nuevo filme de Superman, que él mismo escribe, y que estará centrada en la vida más temprana del superhéroe.

Esto último deja fuera a Cavill, pero Gunn dijo que había posibilidades de trabajar con él en el futuro.

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.

En otro tema, Gunn dijo que también se había reunido con Ben Affleck, el intérprete de Batman en las películas dirigidas por Zack Snyder, porque hay un interés de ambas partes en que él dirija alguna película y solo deben encontrar el proyecto ideal.

Met with Ben yesterday precisely because he wants to direct & we want him to direct; we just have to find the right project. https://t.co/Haz1APdlVN