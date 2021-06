Sin las restricciones que sufre Huawei pero con su I+D, Honor va por sector de cómputo profesional

Casi ocho meses después de que la división de smartphones de bajo costo de Huawei, Honor, fue vendida por casi 15,000 millones de dólares a fin de evitar las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la empresa replantea su mercado objetivo y el tipo de producto que piensa desarrollar.

Contrario a vender smartphones de gama media o baja, primordialmente a jóvenes, Honor apuntará a un mercado de mayor nivel adquisitivo con la nueva MagicBook 14, una computadora portátil, tipo ultrabook, de alto desempeño enfocado a usuarios que demandan movilidad y productividad.

“La MagicBook Pro 14 es el primer equipo que lanzamos como marca independiente que demuestra todo el conocimiento de investigación y desarrollo que heredamos de Huawei, pero ahora aplicado directamente por nosotros para crear un equipo de alto nivel y estándares de calidad. Para que te des una idea, a nivel global Honor tiene 8,000 empleados, de ellos más del 50% sin ingenieros dedicados a investigación y desarrollo”, dijo Julio Meneses, CMO de Honor México en entrevista con Forbes México.

Desde su diseño, Honor quiere demostrar que no se trata de un equipo de entrada o bajo costo, la MagicBook 14 tiene un cuerpo de aluminio ligero, similar al de equipos profesionales, una pantalla de alta resolución, batería de más de 10 horas con carga rápida de 65 Watts y tecnologías avanzadas de enfriamiento, Wifi 6, conectividad directa con smartphones de Honor para compartir contenidos y la capacidad de correr con el procesador de última generación de Intel Core 11.

Sin embargo, pese a lo avanzado de la nueva MagicBook 14, posicionarla en el mercado no será nada sencillo. Si bien, Honor no es un nombre desconocido en el mundo de la tecnología, pues la marca se había convertido en pieza importante del crecimiento de Huawei en diferentes mercados (de acuerdo con la consultora Canalys en el segundo trimestre de 2020 Huawei vendió más de 55.8 millones de smartphones, de los cuales 26% eran modelos bajo la división de Honor), lo cierto es que la firma no tiene la misma relevancia en el mundo de cómputo.

De acuerdo con datos de IDC, en el primer trimestre de 2021 se vendieron casi 84 millones de computadoras en todo el mundo. La firma china Lenovo acapara 24.3% de mercado, seguida de HP (22.9%), Dell (15.4%) y Apple (8.0%).

Todas ellas, empresas con décadas en el mercado del cómputo, que han construido un nombre entre los consumidores a nivel global y que continúan desarrollando productos con tecnologías de última generación.

Aunque Honor ganó en China un posicionamiento como una marca de electrónica de consumo, que vende desde smartphones y wearables, hasta computadoras, tabletas y relojes inteligentes, fuera de su país de origen y del sector de los smartphones, la empresa tendrá que demostrar que tiene la capacidad de desarrollo, producción y sobre todo innovación para competir frente a frente en el mismo segmento de venta de computadoras como MacBook Air o modelos similares de Dell o Lenovo.

“Sabemos que es un mercado muy competitivo y en el que cada semana hay anuncios de varias marcas y nosotros queremos aprovechar la coyuntura como el primer producto que lanzamos de forma independiente de Huawei. Tenemos la experiencia y el desarrollo en tecnología y vemos un potencial dado que la categoría de cómputo tuvo un crecimiento del 31% en 2020, los usuarios tienen la necesidad de contar con equipos que los ayuden a trabajar de forma productiva desde cualquier lugar”, aseguró Meneses.

Aunque la firma no ha mostrado un plan completo sobre el futuro en el desarrollo de sus productos, Meneses aclaró que la MagicBook 14 sí forma parte de un “ecosistema de productos y tecnología”, que Honor estará liberando durante los siguientes meses y años.

Una manera de garantizar ese futuro es con uno de los primeros trabajos que los ejecutivos de Honor realizaron tras la separación de Huawei: reunirse con prácticamente todas las grandes empresas de tecnología y proveedores de semiconductores para cerrar alianzas de comercialización o trabajar en el desarrollo de productos.

Durante la presentación del V40, el primer smartphone que lanzaron como compañía independiente y que solo se comercializó en China, los ejecutivos de Honor confirmaron que habían cerrado asociaciones con proveedores como AMD, Intel, MediaTek, Micron Technology, Microsoft, Qualcomm, Samsung, SK Hynix y Sony.

Sin contar que Honor sí tiene la posibilidad de seguir trabajando con Google y por ende liberar equipos con el sistema de Android, con todos los servicios de la compañía.

Algo que a Huawei le hubiera resultado complicado o imposible, debido a las restricciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso a la compañía a mediados del 2018 y que después agravó en 2020.

Estas negociaciones son clave para el futuro de la firma, pues no solo le garantiza contar con el suministro de semiconductores en un momento de escasez global, sino que además le da acceso a nuevas tecnologías o innovaciones de estos proveedores a la par que otras empresas de tecnología, tales como mejores chips 5G, procesadores de última generación o el uso de tarjetas gráficas de última generación.

“Para Intel es importante trabajar con empresas que traen una oferta de última tecnología, que nos permite la última generación de nuestra tecnología de Intel, lo que permite ofrecer un equipo de alto desempeño. Porque los usuarios de hoy, no se limitan a una categoría de computadora, son personas que trabajan, juegan o terminan el día con una videollamada con familiares o amigos”, explicó Ricardo Chaparro, director de Client Computing Business de Intel.