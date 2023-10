Sin una política industrial, nearshoring agudizará desigualdades en México: experto

Sin una política industrial bien aplicada que dinamice las vocaciones económicas de cada estado y región del país, el nearshoring podría agudizar las desigualdades del sureste con respecto al norte de México, consideró el director general de Economy, Business & Indicators (ECOBI), John Soldevilla.

Refirió que de las 10 entidades del país que en conjunto representan el 69% de las exportaciones totales, Nuevo León es el primer receptor de inversión extranjera directa en manufactura, y es el primero también en PIB manufacturero.

“Son cuatro o cinco estados del norte de la República que representan 48% del total nacional exportado. Son los estados que van a ser más beneficiados por este proceso. La parte mala del nearshoring es que va a generar más desigualdad regional, como lo hizo el TLCAN”, advirtió el economista en una conferencia de prensa.

Para evitar que los estados del sur queden al margen de los beneficios del nearshoring y solo sea la región norte la que acapare las inversiones y ventajas, John Soldevilla dijo que el gobierno de México debe aplicar una política industrial que atienda las vocaciones económicas de cada estado.

Lee también:

Urgen políticas públicas para enfrentar retos que ponen en ‘jaque’ al nearshoring en México

“El gobierno tiene que decretar políticas inducidas y promover inversiones en los estados del sureste para compensar esa desigualdad que se viene”, enfatizó en un encuentro con medios para abordar el tema del nearshoring en México.

“La política industrial es excesivamente importante, porque esa fue una de las razones por las cuales todo lo bueno que vino del TLCAN no se irradió a muchas industrias ni al resto de las entidades en el país”, recordó Soldevilla, quien equiparó la oportunidad del nearshoring a la del TLCAN en los 90.

“Hay que construir mucha infraestructura, energía, agua, territorios, todos esos temas los tenemos que resolver. Hoy la capacidad instalada de la manufactura es utilizada en un 80 a 85%, tenemos un margen para aguantar tres años con lo que tenemos, pero en cuatro, cinco o seis años vamos a tener unas carencias grandísimas”, alertó.

‘Corredor Transístmico no es suficiente’

Cuestionado sobre si el Corredor Transístmico, uno de los proyectos insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es suficiente para que el sureste se beneficie de la inversión extranjera directa y del nearshoring, el economista dijo que ayuda, pero “tiene que haber mucho más”.

“Esto está bien, aunque haya críticos de estos grandes proyectos, pero hay que sumar mucho más porque hay que identificar la vocación productiva de cada uno de los estados, no puede ser general, hay que desarrollar proyectos para que se monten a esta cadena de valor que va a generar el nearshoring”, subrayó.

Más del tema:

Corredor Interoceánico impulsará el nearshoring: Siemens México

“Lo que está ocurriendo con estos proyectos es un efecto limitado, lo que está ocurriendo en el norte es un efecto más poderoso por el tamaño de la economía del norte, esa desigualdad va a aumentar, por lo tanto necesitamos mucho más para el sureste del país que estos tres o cuatro proyectos que tiene el gobierno”, abundó.

John Soldevilla recordó que China desarrolló planes sectoriales y regionales para dinamizar su economía, por lo que México tendría que desarrollar algo similar para que todos los estados sean beneficiados por el nearshoring y la relocalización de cadenas de suministro en suelo nacional.

No te pierdas:

Vietnam aprovecha mejor el nearshoring que México, alerta Concamin

“Pensaría en algo como cuando China hizo sus planes de desarrollo quinquenales específicos, en la época de Mao Tse Tung, y el resultado ahí está claro. Necesitamos desarrollar planes sectoriales para apoyar todo este proceso e incorporar a las pymes, no sé cómo van a incorporar a las pymes, pero las tienen que incorporar porque tienen que sacar un cierto beneficio (del nearshoring”, planteó.

Sobre el proyecto de política industrial que se trabajó en la Secretaría de Economía cuando fue presidida por Tatiana Clouthier, el economista comentó que “no estamos viendo algo muy concreto y claro, necesitamos meterle mucho dinero a esto. No hemos hecho nunca una política industrial clara para desarrollar al país”.

Soldevilla señaló que los estados del sureste están rezagados en materia educativa, de ingresos y PIB per cápita, y eso no cambió con el TLCAN, por lo que se requiere una política industrial que los tome en cuenta, “porque el mercado no resuelve todo”.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias