Sistema Cutzamala podría colapsar en año y medio por sequía: experto

El sistema Cutzamala podría colapsar debido a la sequía. El profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, advirtió que el déficit de lluvia podría agudizar el bajo nivel de almacenamiento de las presas y esto a su vez impedir que la maquinara del sistema funcione adecuadamente, con lo cual se podrían venir abajo la operación de esta obra que dota una tercera parte del agua que consume la Ciudad de México al día.

En una conferencia de prensa virtual, el doctor Benjamín Ordóñez Díaz incluso fijó un plazo fatal de un año y medio para que el agua que hoy almacenan las presas del Sistema Cutzamala se termine. Esto generaría que al operar con niveles mínimos marginales, esta obra hidráulica operara bajo un esquema de tandeo, afectando la disponibilidad de agua en 12 alcaldías de la capital y 13 municipios del Estado de México.

“El Sistema Cutzamala puede colapsar en año y medio más o menos, por la sobresaturación de sedimentos del aporte de los cuerpos de agua, es decir, o trabajamos ya en serio para hacer las cosas bien o lo vamos a lamentar”, alertó. La reducción del volumen de agua de las presas (cuyo almacenamiento llega apenas al 42.8%) acarrearía otro problema: la formación excesiva de algas y otro tipo de vegetación que afectarían la calidad del agua.

-(El Sistema Cutzamala) trabajaría con niveles muy marginales (de agua) y tendría que entrar un sistema de tandas de agua. Hay una restricción muy fuerte que está asociada a la disponibilidad del agua y mucha de la maquinaria no va a poder trabajar, si no tienen el volumen para el cual fue diseñada. Si baja el volumen, la concentración de sales y otros materiales van a generar un crecimiento atípico de algas y de otra vegetación acuática que no va a beneficiar (a las presas).

José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.